Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и раскритиковал работу чиновников на коллегии управления физкультуры и спорта
Отправлено: 24.02.23 - 10:28
Не больше и не меньше. Финансирование ФК "Тобол" останется на уровне прошлого года - 1,2 млрд тенге, - сказал аким Костанайской области. Тем временем тренеры ДЮСШ просят деньги у бизнесменов, чтобы отвезти детей на соревнования. Читать новость
какаято очень детская тактика придти в область и все начать хаять все ему не нравится все было плохо до него а при нем что сейчас сразу фонтаны с шампанским забьют? 3 месяц заканчивается как он в области и пока что то никаких конкретных результатов пока только критика жундубаев если пришел в город то сразу начал машинки и павильоны с марта убирать (чуть ли не на вторую неделю акимства) а тут пока что только чих вроде как и без акима области этих критиков у нас пруд пруди и в ско может такой же критик придти удивительное дело как только аксакалов ушел из Петропавловска там тут же нашлись 1,5 тысячи квартир у акимата которые сдавались в аренду а должны были быть розданы сиротам чтож великий критик не видел этого сидя в акимате? странно
Что тут странного, у них одни и те же методы работы, просто у каждого "специализация" разная: - этот зато- "пришёл, увидел и победил", в виде сэкономленных бордюров, и тоже на приличную сумму. У нас при предыдущем, тоже никто этого, якобы, не видел.
.......Москва не сразу строилась, да и аким новый пришёл не всё сразу принесёт на блюдечьке с белоё каёмочкой,потрудится надобно чтобы результат был.Местный биснес подключить к фрнансированию соревнований,спортсменов,школ.
Skeptic: 30 лет всё ломали, а сейчас хотят результатов..
Разница в финансировании огромная, я это могу заявить ответственно, другое дело, что такие люди как Петрович Матвиенко, все наши многочисленные тренеры по боксу, все выдающиеся, просто много времени уйдёт упоминать каждого, рождаются наверное раз в столетие, кстати можно упомянуть и супругу Петровича, она была завучем ОДЮСШОР
родом из Шанхая2022: .Москва не сразу строилась, да и аким новый пришёл
Когда так говорят, или же новый начальник заявляет что он только приступил и не отвечает за действия своего предшественника, у меня возникает вопрос: - а, что делал 30 лет прежний режим власти Назарбаева - пели и плясали в ассамблеях ?? что не было с 1991 года комплексного плана развития массового спорта; развития спортивных федерации; подготовки резерва для профессиональных клубов ?? Ведь все эти люди, из так называемого нового токаевского казахстана, производящие якобы ревизию деятельности прежнего режима власти, все эти люди были при назарбаеве, там же, на своих прежних местах. Если бы был чёткий , подетальный, НЕ ИМИДЖЕВЫЙ, по годам разбитый, на много лет- план развития спорта в Казахстане, конкретно в нашей области, с выделением финансов и утверждённый на облмаслихате, то наверное каждый новый аким не перечёркивал и не чернил бы заслуги предыдущего и выполнял бы свою часть работы и не занимался бы ерундой в виде составления НОВОГО лично ЕГО плана. Действительно: - коту делать НЕЧЕГО, он яйца чешит. Смешно становиться: - до каждого нового акима - жизни в Костанае и области не было, будь хоть это бордюры или же спорт или ещё что то.
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