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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 549 из 549«1...547548549
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25704
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.02.23 - 12:32
#8221
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Шашлык, тоже в 1 час,
ночи - кушали... :lol: :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23369
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.23 - 17:54
#8222
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25704
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.23 - 17:57
#8223
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Сегодня, на обед.Рыба у меня.
Рыба Балтийская... :lol: :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1461
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.02.23 - 21:33
#8224
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Я смотрю, Вы в душе студент, студенческий обед
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25704
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.02.23 - 23:08
#8225
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Цитата:
saba:
студенческий обед

Охота иногда,
рыбы - покушать... :lol: :-P :-P
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1461
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.02.23 - 15:18
#8226
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Цитата:
drakon:
покушать...

Обожаю кильки в разных видах, да ещё и с картошкой!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25704
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.23 - 17:04
#8227
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Кто-то, умер у нас в деревне.
Колокол, на церкви - звенит... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25704
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.02.23 - 17:06
#8228
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Сегодня, опять колокол, на церкви -
звенит. В 12 часов... 8-) :-o
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Страница 549 из 549«1...547548549
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