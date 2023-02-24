Re: Аким Костанайской области и другие чиновники провели единый...

Отправлено: - 17:05

Ничего нового в действиях властей нет: - раньше коммунисты устраивали каждый месяц "Единый политдень", в ходе которого информировали население о текущей ситуации в мире, стране, области, районе и вели приём населения по бытовым вопросам. Это не их - ноу хау.