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100 одеял, 50 подушек... - Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции завершается в Костанае
100 одеял, 50 подушек... - Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции завершается в Костанае
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