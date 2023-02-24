Re: 100 одеял, 50 подушек... - Сбор гуманитарной помощи...

Отправлено: - 15:54

честно надоели уже эти гум помощи которые не несут за собой ничего кроме пиара государства на международной площадке

афганцам собирали

украинцам собирали

вот туркам теперь

почему Экибастузу никто не собирал обогреватели так централизованно?

а низзззя

другим помогать можно и престижно

они бедные несчастные а мы богатые и щедрые

а когда у нас беда сразу пытаются заткнуть, замолчать проблему

вы что рехнулись?? чтобы мы сами в свой же город в котором энергетическая катастрофа что-то там собирали

нееее это зашквар

надо было тогда афганцев попросить

пусть пледы и палатки возвращают