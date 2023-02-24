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≡ 100 одеял, 50 подушек... - Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции завершается в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46241
100 одеял, 50 подушек... - Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции завершается в Костанае
Отправлено: 24.02.23 - 15:54
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С 18 февраля гуманитарную помощь принимают возле ТД «Астыкжан» по пр. Абая, 1 "Б" с 10 утра до 11 вечера. Волонтеры поставили там ГАЗель, в начале следующей недели машина отправится в Астану.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13465
Re: 100 одеял, 50 подушек... - Сбор гуманитарной помощи...
Отправлено: 24.02.23 - 15:54
#1
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честно надоели уже эти гум помощи которые не несут за собой ничего кроме пиара государства на международной площадке
афганцам собирали
украинцам собирали
вот туркам теперь
почему Экибастузу никто не собирал обогреватели так централизованно?
а низзззя
другим помогать можно и престижно
они бедные несчастные а мы богатые и щедрые
а когда у нас беда сразу пытаются заткнуть, замолчать проблему
вы что рехнулись?? чтобы мы сами в свой же город в котором энергетическая катастрофа что-то там собирали
нееее это зашквар
надо было тогда афганцев попросить
пусть пледы и палатки возвращают
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3910
Re: 100 одеял, 50 подушек... - Сбор гуманитарной помощи...
Отправлено: 24.02.23 - 16:54
#2
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Цитата:
abaika95:
почему Экибастузу никто не собирал обогреватели так централизованно


Потому что Экибастуз - центр казахской энергетики в том числе и ТЕПЛОВОЙ.
Как это:- в ЦЕНТРЕ ЭНЕРГЕТИКИ признать факт, что произошло натуральное казахское разьеб....ство в виде большой ДЫРКИ на теплотрассе, и люди элементарно МЁРЗНУТ от холода - это уже признать сам факт некомпетентности нынешней власти ( несмотря на обилие в Министерстве энергетики БОЛАШАКОВСКИХ дипломов), а ещё вдобавок и принять от общественных волонтёров сбор обогревателей для населения - это признать вообще факт неспособности власти САМОСТОЯТЕЛЬНО ликвидировать последствия ЧЕЛОВЕЧЕСКО-ЧИНОВЬНИЧЬЕЙ ( не техногенной) халатности.
Это как если на Костанайщине - хлебной житницы страны, случиться дефицит хлеба и его бы раздавали по талонам.
Поэтому наверное и первое лицо не посещало этот самый ОБЛАЖАВШИЙ центр казахской тепловой энергетики.
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