Отправлено: - 15:33

Didos:

ну так давайте на UTC-0 перейдем тогда, если часовой пояс не влияет, и посмотрим тогда влияет или нет

Skeptic:

Или пример бывшего акима Архимеда заразителен? Тот тоже требовал отдельных исследований по Костанайской области...

yudjin:

Походу да, все вменяемые люди уже поняли, что жить надо в согласии с солнцем и природой, а не по чиновничьему скудоумию.

yudjin:

Во-первых, тебе никто не должен об этом сообщать. А во-вторых, якобы психологу, это низко и стрёмно так говорить о незнакомом человеке с маленькой буквы, прям фу!

Цитата:давайте вообще откажемся от поясов и часовбудем с петухами вставать и ложиться как солнышко зайдет а?природно же? естественно? тогда все болезни сразу вмиг пройдут))Цитата:и эти люди еще что-то там несут про научность подхода и исследования как их то испанских шарлатановвы определитесь господавам научный ответ нужен? или вам просто хочется чтобы наука была на вашей стороне?Цитата:ты спать ложишься как солнышко зайдет и встаёшь с солнышком?докажи а то чето не вериться что ты в 6 вечера уже спишь))Цитата:почему незнакомом? я ее прекрасно знаю как и пол области уже)просто когда товарищи доказывают что-то они должны это подтверждатьесли ведлер говорит что все болезни у нас от "не того" часового поясатак почему тогда никто не обращается в больницы с симптомами "utc +6"?значит делаем вывод опять жевладелице аптек ведлер почему то сейчас выгодно разгонять шумиху про фейковые болезнипочему ей это выгодно? ой ну я даже не знаю, даже не могу предположить))