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Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46241
Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
Отправлено: 24.02.23 - 11:41
В административном суде выяснилось, что специалисты управления здравоохранения даже не обращались в научные институты и не выясняли, нужно ли платить за предоставление исследований.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13465
Re: Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей...
Отправлено: 24.02.23 - 15:33
Цитата:
давайте вообще откажемся от поясов и часов
будем с петухами вставать и ложиться как солнышко зайдет а?
природно же? естественно? тогда все болезни сразу вмиг пройдут))
Цитата:
и эти люди еще что-то там несут про научность подхода и исследования как их то испанских шарлатанов
вы определитесь господа
вам научный ответ нужен? или вам просто хочется чтобы наука была на вашей стороне?
Цитата:
ты спать ложишься как солнышко зайдет и встаёшь с солнышком?
докажи а то чето не вериться что ты в 6 вечера уже спишь))
Цитата:
почему незнакомом? я ее прекрасно знаю как и пол области уже)
просто когда товарищи доказывают что-то они должны это подтверждать
если ведлер говорит что все болезни у нас от "не того" часового пояса
так почему тогда никто не обращается в больницы с симптомами "utc +6"?
значит делаем вывод опять же
владелице аптек ведлер почему то сейчас выгодно разгонять шумиху про фейковые болезни
почему ей это выгодно? ой ну я даже не знаю, даже не могу предположить))
Didos:
ну так давайте на UTC-0 перейдем тогда, если часовой пояс не влияет, и посмотрим тогда влияет или нет
ну так давайте на UTC-0 перейдем тогда, если часовой пояс не влияет, и посмотрим тогда влияет или нет
давайте вообще откажемся от поясов и часов
будем с петухами вставать и ложиться как солнышко зайдет а?
природно же? естественно? тогда все болезни сразу вмиг пройдут))
Цитата:
Skeptic:
Или пример бывшего акима Архимеда заразителен? Тот тоже требовал отдельных исследований по Костанайской области...
Или пример бывшего акима Архимеда заразителен? Тот тоже требовал отдельных исследований по Костанайской области...
и эти люди еще что-то там несут про научность подхода и исследования как их то испанских шарлатанов
вы определитесь господа
вам научный ответ нужен? или вам просто хочется чтобы наука была на вашей стороне?
Цитата:
yudjin:
Походу да, все вменяемые люди уже поняли, что жить надо в согласии с солнцем и природой, а не по чиновничьему скудоумию.
Походу да, все вменяемые люди уже поняли, что жить надо в согласии с солнцем и природой, а не по чиновничьему скудоумию.
ты спать ложишься как солнышко зайдет и встаёшь с солнышком?
докажи а то чето не вериться что ты в 6 вечера уже спишь))
Цитата:
yudjin:
Во-первых, тебе никто не должен об этом сообщать. А во-вторых, якобы психологу, это низко и стрёмно так говорить о незнакомом человеке с маленькой буквы, прям фу!
Во-первых, тебе никто не должен об этом сообщать. А во-вторых, якобы психологу, это низко и стрёмно так говорить о незнакомом человеке с маленькой буквы, прям фу!
почему незнакомом? я ее прекрасно знаю как и пол области уже)
просто когда товарищи доказывают что-то они должны это подтверждать
если ведлер говорит что все болезни у нас от "не того" часового пояса
так почему тогда никто не обращается в больницы с симптомами "utc +6"?
значит делаем вывод опять же
владелице аптек ведлер почему то сейчас выгодно разгонять шумиху про фейковые болезни
почему ей это выгодно? ой ну я даже не знаю, даже не могу предположить))
Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
Отправлено: 24.02.23 - 15:37
Цитата:
Если быть предельно точным, на 1.45.
Час - оптимальный вариант!
Цитата:
Тут даже доводов не нужно. ЕСТЬ НАУКА, которая много лет назад определила часовые пояса. Привести в их соответствие и надо.
Цитата:
Например, какие вы лично сделаете телодвижения и понесете затраты?
А вообще большинство отрицающих науку, путают природное и социально время. Все вот эти аргументы против идут на основе социального времени... жд билеты, банки, акимат-шмакимат, анау-мынау...
Наоборот надо социальное время притягивать к природному. А получается, что пояс сдвинули а в школу дети к 8 так и ходят.
JereK:
Согласно "солнцу и природе" необходим перевод на два часа, почему активисты упоролись именно в один час?
Согласно "солнцу и природе" необходим перевод на два часа, почему активисты упоролись именно в один час?
Если быть предельно точным, на 1.45.
Час - оптимальный вариант!
Цитата:
JereK:
Доводы, приводимые активистами, являются псевдонаучным бредом.
Доводы, приводимые активистами, являются псевдонаучным бредом.
Тут даже доводов не нужно. ЕСТЬ НАУКА, которая много лет назад определила часовые пояса. Привести в их соответствие и надо.
Цитата:
JereK:
так как лишние телодвижения и затраты, которые ни на что не повлияют в итоге.
так как лишние телодвижения и затраты, которые ни на что не повлияют в итоге.
Например, какие вы лично сделаете телодвижения и понесете затраты?
А вообще большинство отрицающих науку, путают природное и социально время. Все вот эти аргументы против идут на основе социального времени... жд билеты, банки, акимат-шмакимат, анау-мынау...
Наоборот надо социальное время притягивать к природному. А получается, что пояс сдвинули а в школу дети к 8 так и ходят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13465
Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
Отправлено: 24.02.23 - 15:49
Цитата:
а 45 минут куда? выкенем за ненадобностью? это же целый урок! а вдруг дети болеют не из за часа а именно из за этих 45 минут? где ваша научность? в одно место почемуто ее засовываете когда очень надо)
ой ну 45 минут туда 45 минут сюда какая разница кто проверять то будет?
чем вы отличаетесь от акимата тогда?
они считают что отклонение от полдня на 1,45 это норм
вы считаете что на 45 минут отклонение от полдня тоже норм
в итоге наукой тут и не пахнет
Цитата:
а как же с солнышком живи листком подтирайся? вы определитесь какой раз уже говорю вам либо природно надо либо научно
ты сам себе в одной ветке перечишь
нет научных доказательств что жить не в природном часовом поясе плохо
ты тут же кричишь что надо жить с природой и зачемто приводишь научные (придуманные человеком) пояса которые в разных странах в угоду экономике вертят как хотят
Цитата:
о прогресс
человек узнал что такое социальное время а тобишь пояса введенные британцами для удобства управления колониями и железнодорожными перевозками по всему миру ой тьфу теость ради науки и здоровья людей (британская империя кышь кышь)
так вот весь мир живет по социальному времени
поэтому раз у нас социальное время по поясам,то люди имеют полное право голосовать, хотят и они тот пояс -1 час или хотят остаться в этом -1,45
раз ваш подход ничего общего с наукой не имеет вы вообще даже заикаться не имеете права что то там о том что люди глупые они не понимают, голосовать против науки нельзя итд.
вы предлагает просто час сдвинуть люди отвечают нафига если это все ровно не природное время?
вот и живем дальше как жили
yudjin:
Если быть предельно точным, на 1.45. Час - оптимальный вариант!
Если быть предельно точным, на 1.45. Час - оптимальный вариант!
а 45 минут куда? выкенем за ненадобностью? это же целый урок! а вдруг дети болеют не из за часа а именно из за этих 45 минут? где ваша научность? в одно место почемуто ее засовываете когда очень надо)
ой ну 45 минут туда 45 минут сюда какая разница кто проверять то будет?
чем вы отличаетесь от акимата тогда?
они считают что отклонение от полдня на 1,45 это норм
вы считаете что на 45 минут отклонение от полдня тоже норм
в итоге наукой тут и не пахнет
Цитата:
yudjin:
Тут даже доводов не нужно. ЕСТЬ НАУКА, которая много лет назад определила часовые пояса. Привести в их соответствие и надо.
Тут даже доводов не нужно. ЕСТЬ НАУКА, которая много лет назад определила часовые пояса. Привести в их соответствие и надо.
а как же с солнышком живи листком подтирайся? вы определитесь какой раз уже говорю вам либо природно надо либо научно
ты сам себе в одной ветке перечишь
нет научных доказательств что жить не в природном часовом поясе плохо
ты тут же кричишь что надо жить с природой и зачемто приводишь научные (придуманные человеком) пояса которые в разных странах в угоду экономике вертят как хотят
Цитата:
yudjin:
А вообще большинство отрицающих науку, путают природное и социально время.
А вообще большинство отрицающих науку, путают природное и социально время.
о прогресс
человек узнал что такое социальное время а тобишь пояса введенные британцами для удобства управления колониями и железнодорожными перевозками по всему миру ой тьфу теость ради науки и здоровья людей (британская империя кышь кышь)
так вот весь мир живет по социальному времени
поэтому раз у нас социальное время по поясам,то люди имеют полное право голосовать, хотят и они тот пояс -1 час или хотят остаться в этом -1,45
раз ваш подход ничего общего с наукой не имеет вы вообще даже заикаться не имеете права что то там о том что люди глупые они не понимают, голосовать против науки нельзя итд.
вы предлагает просто час сдвинуть люди отвечают нафига если это все ровно не природное время?
вот и живем дальше как жили
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23369
Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
Отправлено: 24.02.23 - 15:54
Цитата:
Это надо петухов набирать и держать на балконе.
Уж у них то там точно природное время.
Может кто и коровушек возьмет, те тоже, живут по природному..
По самому настоящему, а не по проклятому акиматовскому..
yudjin:
люди уже поняли, что жить надо в согласии с солнцем и природой, а
люди уже поняли, что жить надо в согласии с солнцем и природой, а
Это надо петухов набирать и держать на балконе.
Уж у них то там точно природное время.
Может кто и коровушек возьмет, те тоже, живут по природному..
По самому настоящему, а не по проклятому акиматовскому..
Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
Отправлено: 24.02.23 - 16:13
Цитата:
Вообще, о чем можно разговаривать с безграмотным троллем, который не знает о существовании знаков препинания?
Или настолько словесный понос лезет наружу, что аж лень запятую поставить и заглавную букву.
abaika95:
о прогресс человек узнал что такое социальное время а тобишь пояса введенные британцами для удобства управления колониями и железнодорожными перевозками по всему миру ой тьфу теость ради науки и здоровья людей
о прогресс человек узнал что такое социальное время а тобишь пояса введенные британцами для удобства управления колониями и железнодорожными перевозками по всему миру ой тьфу теость ради науки и здоровья людей
Вообще, о чем можно разговаривать с безграмотным троллем, который не знает о существовании знаков препинания?
Или настолько словесный понос лезет наружу, что аж лень запятую поставить и заглавную букву.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 734
Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
Отправлено: 24.02.23 - 16:19
Цитата:
Если быть точным, то не на два, а на 1 час 45 минут.
А чтобы не "упарываться", надо внимательно вникнуть в суть происходящего.
Речь идёт о том, чтобы область поставить в равные со всем Казахстаном условия - сдвиг административного времени от природного на 1 час.
А потом решать вопрос по отмене т.н. "декретного" времени по всему Казахстану.
[Исправлено: Skeptic, 24.02.2023 - 16:21]
JereK:
необходим перевод на два часа
необходим перевод на два часа
Если быть точным, то не на два, а на 1 час 45 минут.
А чтобы не "упарываться", надо внимательно вникнуть в суть происходящего.
Речь идёт о том, чтобы область поставить в равные со всем Казахстаном условия - сдвиг административного времени от природного на 1 час.
А потом решать вопрос по отмене т.н. "декретного" времени по всему Казахстану.
[Исправлено: Skeptic, 24.02.2023 - 16:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13465
Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
Отправлено: 24.02.23 - 16:27
Цитата:
значит я правильные аргументы задал раз женю так колбасит)
Цитата:
и опять они точны там где не надо)
Цитата:
а зачем? ктонибудь может ответить зачем нам этот час если он все ровно не природный?
никто не может ответить зачем я этот вопрос задаю конечно)
Цитата:
а потом суп с котом
а потом мы войдем в 30ку
а потом мы решим все проблемы человечества
а потом потом потом
я говорю активистам и им сочувствующим надо в акимат идти работать
риторика и обещалки одни и те же
yudjin:
Вообще, о чем можно разговаривать с безграмотным троллем, который не знает о существовании знаков препинания? Или настолько словесный понос лезет наружу, что аж лень запятую поставить и заглавную букву.
Вообще, о чем можно разговаривать с безграмотным троллем, который не знает о существовании знаков препинания? Или настолько словесный понос лезет наружу, что аж лень запятую поставить и заглавную букву.
значит я правильные аргументы задал раз женю так колбасит)
Цитата:
Skeptic:
Если быть точным, то не на два, а на 1 час 45 минут.
Если быть точным, то не на два, а на 1 час 45 минут.
и опять они точны там где не надо)
Цитата:
Skeptic:
Речь идёт о том, чтобы область поставить в равные со всем Казахстаном условия - сдвиг административного времени от природного на 1 час.
Речь идёт о том, чтобы область поставить в равные со всем Казахстаном условия - сдвиг административного времени от природного на 1 час.
а зачем? ктонибудь может ответить зачем нам этот час если он все ровно не природный?
никто не может ответить зачем я этот вопрос задаю конечно)
Цитата:
Skeptic:
А потом решать вопрос по отмене т.н. "декретного" времени по всему Казахстану.
А потом решать вопрос по отмене т.н. "декретного" времени по всему Казахстану.
а потом суп с котом
а потом мы войдем в 30ку
а потом мы решим все проблемы человечества
а потом потом потом
я говорю активистам и им сочувствующим надо в акимат идти работать
риторика и обещалки одни и те же
Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей Костанайской области, обязал суд руководителя управления здравоохранения
Отправлено: 24.02.23 - 16:49
Цитата:
прям, я совершенно спокоен. Что мне "колбаситься" от какого-то недоспециалиста, еще и безграмотного?
Аргументы? одно бла бла бла
abaika95:
значит я правильные аргументы задал раз женю так колбасит)
значит я правильные аргументы задал раз женю так колбасит)
прям, я совершенно спокоен. Что мне "колбаситься" от какого-то недоспециалиста, еще и безграмотного?
Аргументы? одно бла бла бла
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9212
Re: Выяснить, как влияет чужой часовой пояс на жителей...
Отправлено: 24.02.23 - 16:51
Цитата:
В таком деле никаких компромисов быть не может-это же природа ,а с ней шутки плохи.Полдень должен быть только 12 часов,а никак не в 12.45
Если должны перевести на 1.45,чёрт с вами переводите,я потом долго смеятся буду когда в 3 часа дня зимой начнёт смеркаться,а в 3 часа ночи посреди лета будет восход,а население будет проклинать всю эту шайку во главе с аптекаршой и писать злобные письма во все инстанции с просьбой вернуть всё как было.
yudjin:
Если быть предельно точным, на 1.45. Час - оптимальный вариант!
Если быть предельно точным, на 1.45. Час - оптимальный вариант!
В таком деле никаких компромисов быть не может-это же природа ,а с ней шутки плохи.Полдень должен быть только 12 часов,а никак не в 12.45
Если должны перевести на 1.45,чёрт с вами переводите,я потом долго смеятся буду когда в 3 часа дня зимой начнёт смеркаться,а в 3 часа ночи посреди лета будет восход,а население будет проклинать всю эту шайку во главе с аптекаршой и писать злобные письма во все инстанции с просьбой вернуть всё как было.
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