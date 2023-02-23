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≡ Биг-Бен Костаная начал отставать спустя 6 лет после ремонта в Санкт-Петербурге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46238
Биг-Бен Костаная начал отставать спустя 6 лет после ремонта в Санкт-Петербурге
Отправлено: 23.02.23 - 12:45
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Главные часы Костаная, расположенные в городской башне по ул. Байтурсынова, отстают на 12 минут. Об этом «НГ» сообщили несколько читателей. Сегодня, 23 февраля, корреспонденты «НГ» убедились, что символ города действительно дал сбой.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
514
Re: Биг-Бен Костаная начал отставать спустя 6 лет после ремонта...
Отправлено: 23.02.23 - 12:45
#1
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Цитата:
Когда их вернули на башке,

Опечатка?
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L
* Lion
(Пользователи)
Регистрация:
09.01.23
Сообщений:
3
Re: Биг-Бен Костаная начал отставать спустя 6 лет после ремонта...
Отправлено: 23.02.23 - 16:05
#2
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Отстают в сложных условиях главные часы города, намекают, с одной стороны, что пора привести природное и административное время в соответствие с биологическими часами человеческих организмов костанайцев, а с другой стороны, что город безнадежно отстает в своем развитии, застрял в прошлом :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1475
Re: Биг-Бен Костаная начал отставать спустя 6 лет после ремонта...
Отправлено: 24.02.23 - 13:51
#3
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Цитата:
Lion:
намекают, с одной стороны, что пора привести природное и административное время в соответствие с биологическими часами человеческих организмов костанайцев, а с другой стороны, что город безнадежно отстает в своем развитии, застрял в прошлом


Мдааа... Тут, главное, надстройку под базис подвести и всё!, Грета, вместе с Карлом и Фридрихом, отдыхает :lol: 8-) :-P
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1475
Re: Биг-Бен Костаная начал отставать спустя 6 лет после ремонта...
Отправлено: 24.02.23 - 13:52
#4
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Цитата:
Lion:
город безнадежно отстает в своем развитии, застрял в прошлом


На 12 минут,Карл!!! :lol: 8-) :-P
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