Отправлено: - 13:51

Lion:

намекают, с одной стороны, что пора привести природное и административное время в соответствие с биологическими часами человеческих организмов костанайцев, а с другой стороны, что город безнадежно отстает в своем развитии, застрял в прошлом

Цитата:Мдааа... Тут, главное, надстройку под базис подвести и всё!, Грета, вместе с Карлом и Фридрихом, отдыхает