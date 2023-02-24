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❤️‍🩹Ровно год назад в это время российская армия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины Украина многое потеряла и многое приобрела за этот год. Стала сильнее, нашла настоящих друзей и окончательно поняла, кто её настоящий враг. Враг, который манипулирует слабостью и трусостью своего народа и безуспешно уже 9 лет хочет сделать наш - таким же. Весь мир уже отвечает на «Слава Україні» - «Героям слава». Скоро эти слова свободно смогут говорить жители Донецка, Мариуполя, Мелитополя, Новой Каховки, Бердянска и сотен других украинских городов, которые так жестоко оккупировала Россия.«Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви – все, що у нас є. Ви – все, що захищає нашу державу. Слава Україні!», – сказал Президент Украины Владимир Зеленский год назад.И мы хотим напомнить вам это сегодня. ВСУ - наша опора и стержень нашей страны. Верьте в ВСУ и не теряйте надежду на теплое лето в украинском Крыму 🇺🇦Слава Україні!🇺🇦🇺🇦 Украина Сейчас