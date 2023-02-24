А посылание как пушечное мясо чужих сыновей, тех, кто бедно живет, обещая им унитазы и стиральные машинки? Может надо было развивать свою страну, чтобы бедных было меньше, чтобы они не хотели убивать за бани, за Лады, или как в последний случай, чтоб вылечить 8ми летнюю дочурку, которых в феврале, отца и дочь похоронили вместе? Отца убили в Украине, дочь он так и не спас, и ни государство, ни вы z-ратриоты, его дочь не спасли.. А он ведь за вас воевал... Мда уж..
Поддерживая режимы, пытающиеся устанавливать в мире свои Правила, в т.ч. голубые и радужные ценности, отрицание традиционной семьи,педофилию, подозреваю тебя как минимум в сочувствии к оным. Пока только в сочувствии, пока не в принадлежности
Означает ли это, что надо идти и убивать бывший братский народ, их детей, стариков, матерей? Геи ходят по Дании, Германии, по Москве, ну напалите на них в конце концов! Зачем из за этого стирать города начисто в Украине с лица земли? Там что, все абсолютно педофилы, нацисты и геи? Что то никто так доказательств и не привел..
❗️Генасамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию к годовщине российского вторженияРезолюция призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской «формулы мира».За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов стран, против - 7.Против проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. 32 страны воздержались.🇺🇦 Украина Сейчас
Казахстан не поддержал ни тех, ни тем более Россию..
❤️🩹Ровно год назад в это время российская армия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины Украина многое потеряла и многое приобрела за этот год. Стала сильнее, нашла настоящих друзей и окончательно поняла, кто её настоящий враг. Враг, который манипулирует слабостью и трусостью своего народа и безуспешно уже 9 лет хочет сделать наш - таким же. Весь мир уже отвечает на «Слава Україні» - «Героям слава». Скоро эти слова свободно смогут говорить жители Донецка, Мариуполя, Мелитополя, Новой Каховки, Бердянска и сотен других украинских городов, которые так жестоко оккупировала Россия.«Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви – все, що у нас є. Ви – все, що захищає нашу державу. Слава Україні!», – сказал Президент Украины Владимир Зеленский год назад.И мы хотим напомнить вам это сегодня. ВСУ - наша опора и стержень нашей страны. Верьте в ВСУ и не теряйте надежду на теплое лето в украинском Крыму 🇺🇦Слава Україні!🇺🇦🇺🇦 Украина Сейчас
🇺🇦🇬🇧Гимн Украины сегодня прозвучал в посольствах Великобритании по всему миру, — сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс."В эту ужасную годовщину российского вторжения мои коллеги в британских посольствах по всему миру сыграли украинский национальный гимн, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины", — написала она.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
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