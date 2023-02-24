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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 09:58
#3781
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А посылание как пушечное мясо чужих сыновей, тех, кто бедно живет, обещая им унитазы и стиральные машинки? Может надо было развивать свою страну, чтобы бедных было меньше, чтобы они не хотели убивать за бани, за Лады, или как в последний случай, чтоб вылечить 8ми летнюю дочурку, которых в феврале, отца и дочь похоронили вместе?
Отца убили в Украине, дочь он так и не спас, и ни государство, ни вы z-ратриоты, его дочь не спасли..
А он ведь за вас воевал...
Мда уж..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3908
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 10:36
#3782
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Цитата:
YESNO:
Оригинал статьиЯкова Моисеевича Миркина:


Вам охота переписывать такой опус: - и кто нибудь его прочитал, хотя бы до половины ??
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 10:43
#3783
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Цитата:
Дантист:
две причины этих постов

есть еще одна - чтобы "Господа" похвалили, погладили по головке "хороший песик"))
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1031
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 11:05
#3784
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Цитата:
111:

Поддерживая режимы, пытающиеся устанавливать в мире свои Правила, в т.ч. голубые и радужные ценности, отрицание традиционной семьи,педофилию, подозреваю тебя как минимум в сочувствии к оным. Пока только в сочувствии, пока не в принадлежности
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 11:39
#3785
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Цитата:
Дантист:
традиционной семьи,педофилию

Означает ли это, что надо идти и убивать бывший братский народ, их детей, стариков, матерей?
Геи ходят по Дании, Германии, по Москве, ну напалите на них в конце концов!
Зачем из за этого стирать города начисто в Украине с лица земли?
Там что, все абсолютно педофилы, нацисты и геи?
Что то никто так доказательств и не привел..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 13:36
#3786
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Лучи памяти над могилами Героев
Вечная Слава защитникам народа Украины!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 13:40
#3787
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❗️Генасамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию к годовщине российского вторженияРезолюция призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской «формулы мира».За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов стран, против - 7.Против проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. 32 страны воздержались.🇺🇦 Украина Сейчас



Казахстан не поддержал ни тех, ни тем более Россию..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 13:47
#3788
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❤️‍🩹Ровно год назад в это время российская армия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины Украина многое потеряла и многое приобрела за этот год. Стала сильнее, нашла настоящих друзей и окончательно поняла, кто её настоящий враг. Враг, который манипулирует слабостью и трусостью своего народа и безуспешно уже 9 лет хочет сделать наш - таким же. Весь мир уже отвечает на «Слава Україні» - «Героям слава». Скоро эти слова свободно смогут говорить жители Донецка, Мариуполя, Мелитополя, Новой Каховки, Бердянска и сотен других украинских городов, которые так жестоко оккупировала Россия.«Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви – все, що у нас є. Ви – все, що захищає нашу державу. Слава Україні!», – сказал Президент Украины Владимир Зеленский год назад.И мы хотим напомнить вам это сегодня. ВСУ - наша опора и стержень нашей страны. Верьте в ВСУ и не теряйте надежду на теплое лето в украинском Крыму 🇺🇦Слава Україні!🇺🇦🇺🇦 Украина Сейчас
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 14:14
#3789
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.02.23 - 15:05
#3790
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🇺🇦🇬🇧Гимн Украины сегодня прозвучал в посольствах Великобритании по всему миру, — сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс."В эту ужасную годовщину российского вторжения мои коллеги в британских посольствах по всему миру сыграли украинский национальный гимн, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины", — написала она.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент

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