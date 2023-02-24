мне одному не понятен парадокс с фейковой темой про влияние на здоровье часовых поясов? ну раз мы живем не в своем часовом поясе что по мнению ведлер и ко влияет на развитие рака, спида, аутизма, плохого аппетита и стула у детей и взрослых в области так почему же та же ведлер не оббивает пороги больниц с жалобами на самочувствие? нет бегает с бумажками по акиматам,публично врет подменяя одни данные другими, доказывает что все вокруг болеют только из за часового пояса но в управление здрава никто по этим моментам в итоге не обращается)) и не обращался все 19 лет как область перевели на астанинское время ну ведлер могла бы быть хоть сама последовательной нашла бы у себя чирий и побежала в больницу с доказательством что этот недуг сугубо из за жизни по столичному времени у нее вылез нет и этого не делает делаем вывод может владелице аптек-ведлер просто очень выгодно кричать о каких то болезнях?
кстати отличное Иллюстративное фото с ru.wikipedia.org подобрала редакция прям лопата дегтя в бочку меда активистам которые доказывают что только в костанае ужас с часовыми поясами и только костанай такой отсталый что не бежит за научным прогрессом смотрим на картинку и что видим? правильно раздрай и неразбериху в россии умудрились в Поволжье по одному поясу дать и +3 и +4 потом южнее опять +3 и опять +4 и кавказ опять +3)) напомню это все один пояс башкирия и урал полностью в +5 в узбекистане целая ферганская область в +5 когда как должна быть в +6 по всем параметрам китай вообще не заморачивается вся страна в +8)) и только в костанае дети болеют и собаки воют из за житья не в своем часовом поясе
Теперь управление здравоохранения обязано направить запросы во все институты и выяснить, как влияет на жителей области то, что они живут не своем часовом поясе.
Ню, ню... Это просто затягивание времени. Они что, за неделю или месяц это выяснят? Для этого исследования нужны годы сбора информации и сравнения их. Можно дисер на этом защитить. А мы будем надеяться.
Козлов я: Ню, ню... Это просто затягивание времени. Они что, за неделю или месяц это выяснят? Для этого исследования нужны годы сбора информации и сравнения их. Можно дисер на этом защитить. А мы будем надеяться.
еще раз подтверждает факт что нет таких комплексных исследований о негативном влиянии часового пояса на жизнь людей в Костанайской области это надо было с 2004 года начать изучать ребенка (а лучше 100) в нашей области и в соседней чтобы через 20 лет дать анализ что да наши дети развиваються хуже чем соседские или самое смешное если окажется что даже лучше тогда что? вредить своим детям будем переводя время к "природному"? а факторы загрязнения среды, качество воздуха, качество жизни данных детей как выделить при этом? и вообще кто будет этим заниматься и на какие шиши? короче это исследования на годы и целые жизни специалистов
По ходу: - один этот Гиньятов с одним только своим элементарным запросом практически сделал значительно больше, чем все эти Ведлера, Денисовы и прочие якобы, радетели за перевод часовой стрелки. А, как бестыже и нагло врут работники здравоохранения: - они получили такую команду сверху или они ПОСТОЯННО так врут, в том числе и своим ПАЦИЕНТАМ ?? А, как же их Кодекс Чести государственных служащих - или это просто БУМАШКА ?? Из этого делаю вывод: - власть НИКОГДА часовые стрелки НЕ ПЕРЕВЕДЁТ, ни вперёд, ни назад. Всё это будет: - буря в стакане воды или игра в "сломанный" телефон, или же по новому: - игра в "слышащее государство".
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