Re: Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и...

Отправлено: - 11:25

какаято очень детская тактика придти в область и все начать хаять

все ему не нравится все было плохо до него а при нем что сейчас сразу фонтаны с шампанским забьют?

3 месяц заканчивается как он в области

и пока что то никаких конкретных результатов

пока только критика

жундубаев если пришел в город то сразу начал машинки и павильоны с марта убирать (чуть ли не на вторую неделю акимства)

а тут пока что только чих

вроде как и без акима области этих критиков у нас пруд пруди

и в ско может такой же критик придти

удивительное дело

как только аксакалов ушел из Петропавловска там тут же нашлись 1,5 тысячи квартир у акимата которые сдавались в аренду а должны были быть розданы сиротам

чтож великий критик не видел этого сидя в акимате?

странно