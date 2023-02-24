Отправлено: - 12:05

Козлов я:

Ню, ню... Это просто затягивание времени. Они что, за неделю или месяц это выяснят? Для этого исследования нужны годы сбора информации и сравнения их. Можно дисер на этом защитить. А мы будем надеяться.

Цитата:еще раз подтверждает факт что нет таких комплексных исследований о негативном влиянии часового пояса на жизнь людей в Костанайской областиэто надо было с 2004 года начать изучать ребенка (а лучше 100) в нашей области и в соседней чтобы через 20 лет дать анализ что да наши дети развиваються хуже чем соседские или самое смешное если окажется что даже лучше тогда что? вредить своим детям будем переводя время к "природному"? а факторы загрязнения среды, качество воздуха, качество жизни данных детей как выделить при этом? и вообще кто будет этим заниматься и на какие шиши? короче это исследования на годы и целые жизни специалистов