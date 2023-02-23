«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 23.02.23 - 14:00
Директор школы Западно-Казахстанского областного специализированного IТ-лицея для одаренных детей Женис Шонбаев освободил мальчиков от дежурства в столовой, потому что посчитал, что это не их обязанность. Читать новость
«Когда в начале учебного года ,мы спросили, почему только мы должны дежурить в столовой, директор ответил, что столовая – не место для мужчин и дежурство влияет на формирование их поведения», — отметила Айнур.
Выпускница Камилла (имя изменено) пояснила, девочки были против этого распоряжения, но Шонбаев стоял на своём, мол, у мальчиков формируется женственный характер.
Да, директора образовательных заведений у нас в стране огонь) последнее время новости о них всё "веселее и веселее". Из серии "всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно"...
. Выросли девчонки до двух метров роста, и ни крена на кухне ничего не хотят делать Лично моя дочь ничего женского не делает, вязать, варить, убирать не её интересы. Она мечтает стать специалистом высокой квалификации, только этим и занята.
Казахстан всё больше напоминает фашискую Германию 36-39 года. унтерменш», от Unter- — под- и Mensch — человек) — философско-антропологический[1][А 1]; впоследствии пропагандистский расистско-евгенический термин в идеологии немецких национал-социалистов, «низшие люди», представители «низших рас» — евреи, цыгане, славяне[2][3][4][5][6][7], а также так называемые «мишлинги»
сайлау курманов: Лично моя дочь ничего женского не делает, вязать, варить, убирать не её интересы.
Была у меня такая.. Это которая журналистка и сделала себе карьеру, возила на благотворительный концерт Дариги меня еще. Да, в качестве спеца она делала свою работу хорошо. Но, вот это вот нехотение завести ребенка, ради карьеры, дома пыль вытереть не могла, еду не варила, один раз правда борщ сварила, этот феминизм о равенстве и тд.. Ну да, мы вынуждены были расстаться.. Не всегда же мне тушить было картошку с мясом.. Зато да, Назарбаев ее погладил.. Она же специалист.. Кому то такие нравятся, недомужикам может, которые привыкли жить за счет баб.. Но я к сожалению, либо к счастью не такой.. И теперь длволен как слон..
Так с директором то что ?? Ради чего выезжали: - что бы просто отменить дежурство ?? Это можно сделать и по телефону. Он остался руководить лицеем ?? Насчёт формирования характера: - можно было бы и кулачные бои или драки до первой крови, ввести в расписание будущих IT-шников - всё таки они ещё и будущие защитники Отечества.
Можно тему дискриминации пропустить - мимо. Но есть поговорка - У собаки, хозяин. А у кота прислуга. Кем будут в данном случае, эти мальчишки. А ещё есть поговорка - Грязь убирать не стыдно, стыдно жить в грязи. Гнать в шею таких директоров нужно.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать