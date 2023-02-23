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≡ «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46236
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 23.02.23 - 14:00
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Директор школы Западно-Казахстанского областного специализированного IТ-лицея для одаренных детей Женис Шонбаев освободил мальчиков от дежурства в столовой, потому что посчитал, что это не их обязанность.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9027
Re: «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в...
Отправлено: 23.02.23 - 14:00
#1
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А на что женщины рассчитывают, когда намедни в столице открыли ПЯТНАДЦАТУЮ мечеть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Re: «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в...
Отправлено: 23.02.23 - 14:42
#2
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Хех..
Выросли девчонки до двух метров роста, и ни крена на кухне ничего не хотят делать..
Какие с них жены?
Если им нужен феминизм, то пусть замуж выходят за ойропейцев, там с этим вполне нормально..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1029
Re: «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в...
Отправлено: 23.02.23 - 16:42
#3
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И дальше что там ждать? Раздельное обучение или запрет как в Афганистане
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1213
Re: «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в...
Отправлено: 23.02.23 - 17:00
#4
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Цитата:
«Когда в начале учебного года ,мы спросили, почему только мы должны дежурить в столовой, директор ответил, что столовая – не место для мужчин и дежурство влияет на формирование их поведения», — отметила Айнур.

Выпускница Камилла (имя изменено) пояснила, девочки были против этого распоряжения, но Шонбаев стоял на своём, мол, у мальчиков формируется женственный характер.


Да, директора образовательных заведений у нас в стране огонь) последнее время новости о них всё "веселее и веселее". Из серии "всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно"...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5894
Re: «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в...
Отправлено: 23.02.23 - 22:09
#5
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.
Выросли девчонки до двух метров роста, и ни крена на кухне ничего не хотят делать
Лично моя дочь ничего женского не делает, вязать, варить, убирать не её интересы. Она мечтает стать специалистом высокой квалификации, только этим и занята.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
303
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 23.02.23 - 22:32
#6
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В сентябре 1934 года, выступая перед Женской национал-социалистической организацией, Гитлер заявил, что «мир немецкой женщины — это её муж, её семья, её дети и её дом»
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
303
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 23.02.23 - 22:35
#7
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Казахстан всё больше напоминает фашискую Германию 36-39 года.
унтерменш», от Unter- — под- и Mensch — человек) — философско-антропологический[1][А 1]; впоследствии пропагандистский расистско-евгенический термин в идеологии немецких национал-социалистов, «низшие люди», представители «низших рас» — евреи, цыгане, славяне[2][3][4][5][6][7], а также так называемые «мишлинги»
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3350
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 23.02.23 - 22:45
#8
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Гитлер заявил, что «мир немецкой женщины


Да-да:Kinder, Küche, Kirche - «дети, кухня, церковь».
Применительно к казахской женщине -дети, кухня, мечеть?:-(
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 23.02.23 - 22:57
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
Лично моя дочь ничего женского не делает, вязать, варить, убирать не её интересы.

Была у меня такая..
Это которая журналистка и сделала себе карьеру, возила на благотворительный концерт Дариги меня еще.
Да, в качестве спеца она делала свою работу хорошо.
Но, вот это вот нехотение завести ребенка, ради карьеры, дома пыль вытереть не могла, еду не варила, один раз правда борщ сварила, этот феминизм о равенстве и тд..
Ну да, мы вынуждены были расстаться..
Не всегда же мне тушить было картошку с мясом..
Зато да, Назарбаев ее погладил..
Она же специалист..
Кому то такие нравятся, недомужикам может, которые привыкли жить за счет баб..
Но я к сожалению, либо к счастью не такой..
И теперь длволен как слон..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
303
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 23.02.23 - 23:01
#10
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Цитата:
таноми52:
Применительно к казахской женщине -дети, кухня, мечеть?

Также далее.
Или ты казах?
Или унтерменш?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
303
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 23.02.23 - 23:05
#11
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Цитата:
Немецкие женщины, немецкие мужчины!

Это счастливая случайность, что моя первая речь с момента возложения на меня ответственности за Министерство народного просвещения и пропаганды обращена к немецким женщинам. 


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3904
Re: «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в...
Отправлено: 23.02.23 - 23:19
#12
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Так с директором то что ?? Ради чего выезжали: - что бы просто отменить дежурство ?? Это можно сделать и по телефону. Он остался руководить лицеем ??
Насчёт формирования характера: - можно было бы и кулачные бои или драки до первой крови, ввести в расписание будущих IT-шников - всё таки они ещё и будущие защитники Отечества.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1560
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 24.02.23 - 01:24
#13
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Цитата:
ACROS:
в расписание будущих IT-шников - всё таки они ещё и будущие защитники Отечества.

Значит должны уметь драить казарму и чистить картошку, как минимум. :lol:
Без прислуги! 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1560
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 24.02.23 - 01:32
#14
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Можно тему дискриминации пропустить - мимо.
Но есть поговорка -
У собаки, хозяин.
А у кота прислуга. :lol:
Кем будут в данном случае, эти мальчишки.
А ещё есть поговорка -
Грязь убирать не стыдно, стыдно жить в грязи.
Гнать в шею таких директоров нужно. 8-)
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