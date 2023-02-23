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«Когда в начале учебного года ,мы спросили, почему только мы должны дежурить в столовой, директор ответил, что столовая – не место для мужчин и дежурство влияет на формирование их поведения», — отметила Айнур.



Выпускница Камилла (имя изменено) пояснила, девочки были против этого распоряжения, но Шонбаев стоял на своём, мол, у мальчиков формируется женственный характер.



Цитата:Да, директора образовательных заведений у нас в стране огонь) последнее время новости о них всё "веселее и веселее". Из серии "всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно"...