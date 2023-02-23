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≡ Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали кандидатом в депутаты мажилиса и почему ему не нравится прежний состав палаты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46236
Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали кандидатом в депутаты мажилиса и почему ему не нравится прежний состав палаты
Отправлено: 23.02.23 - 16:01
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- Да, я сам снял свою кандидатуру, - подтвердил депутат сената в 1995-1997 гг., депутат мажилиса ІІ и ІІІ созывов Сергей ЖАЛЫБИН. - Была у меня такая задумка - разбавить наш мажилис юристами, потому что практически специалистов таких нет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2942
Re: Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали...
Отправлено: 23.02.23 - 16:01
#1
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Зачем нам депутаты и парламент? Всё равно ведь реально ничего не решают.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
259
Re: Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали...
Отправлено: 23.02.23 - 16:05
#2
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Пора с геронтократией (узурпация по­ли­тического влия­ния людь­ми стар­ше­го по­ко­ле­ния) заканчивать. Толку от пенсионеров никакого, только вред. Нуротановцев тоже люстрировать.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
244
Re: Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали...
Отправлено: 23.02.23 - 18:44
#3
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1108
Re: Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали...
Отправлено: 23.02.23 - 19:16
#4
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Цитата:
Многие наши депутаты - я их вообще не слышу, не знаю, что они сделали для Костанайской области. Хотя говорят, что работа парламентария заключается в том, чтобы создавать законы, но, простите, я не вижу тех, кто мог там создавать законы. У нас считается, что любой медик, предприниматель в состоянии писать законы..

Источник:


А вы Сергей Михайлович столько просидели в сената и такие законы приняли что на голову не оденешь..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9027
Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали кандидатом в депутаты мажилиса и почему ему не нравится прежний состав палаты
Отправлено: 23.02.23 - 21:05
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А вы Сергей Михайлович столько просидели в сената и такие законы приняли что на голову не оденешь..

Предлагаю редакции, как светочу русской словесности, в год РУССКОГО ЯЗЫКА на просторах СНГ, добавить в правила еще пункт, что, сообщения, допустившие в одном предложении более 3-х ошибок будут удалены, а малограмотные пользователи... высечены розгами. ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5894
Re: Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали...
Отправлено: 23.02.23 - 22:17
#6
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Я тоже предлагаю всех старожил удалить со всех должностей, на их плечах прямая вина за автократизм, неуклюжие законы (стометровка от УЗ), именно они допустили развал с/х и промышленности. Надо делить ответственность пополам, почему только один елбасы виноват. Вы тоже принимали участие в этом
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3904
Re: Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали...
Отправлено: 23.02.23 - 23:07
#7
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Ему и будущий Парламент тоже не понравиться: - туда обратно баллотируется по партийному списку бывший аким Лисаковки - комараде Рау.

Что то я не понял Сергей Михайловича: - более двух третей Парламента формируется через партийные списки, а одна треть через мажоритарку - я не думаю что там все достойные - АП лишних и чужих НЕ ДОПУСТИТ- кто то, а Жалыбин это должен ЗНАТЬ - Президенту нужен ПОСЛУШНЫЙ Парламент.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали кандидатом в депутаты мажилиса и почему ему не нравится прежний состав палаты
Отправлено: 23.02.23 - 23:18
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
тоже предлагаю всех старожил удалить со всех должностей, на

Как таг?
Удалить всех старых советских людей, всех бывших коммунистов?
А как же СССР?
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