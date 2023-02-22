Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 21:58

Хлёстко и жёстко сказал некий блогер Арман Шураев про министра МВД: - "...если не можешь срать, не мучай жопу...", на его полную беспомощность в раскрытии терактов против коллектива журналистов ютуб-канала "Гиперборей".

Мне прислали по вацапу ролик его высказывания: - интересно как отреагирует на это министр ??

Это как можно оценить: - как критика или как вседозволенность ??