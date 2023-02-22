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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 766 из 766«1...764765766
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Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3904
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 21:58
#11476
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Хлёстко и жёстко сказал некий блогер Арман Шураев про министра МВД: - "...если не можешь срать, не мучай жопу...", на его полную беспомощность в раскрытии терактов против коллектива журналистов ютуб-канала "Гиперборей".
Мне прислали по вацапу ролик его высказывания: - интересно как отреагирует на это министр ??
Это как можно оценить: - как критика или как вседозволенность ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 23:49
#11477
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Делаем салат, не знаю какой..

фото онлайн
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 23:54
#11478
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Так классно сегодня..
Костанай, это наш город..

фото онлайн
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 00:07
#11479
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Какой крутой..

фото онлайн
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 00:12
#11480
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Вспомним зиму

фото онлайн
Интересный закат..

[Исправлено: 111, 23.02.2023 - 00:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 01:06
#11481
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О, уже что то близко..

фото онлайн
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 01:15
#11482
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Что то ближе..

из фото рисунок
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 01:18
#11483
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Класс

из фото рисунок
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 01:19
#11484
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С новым салатом..
Наш Костанай..

из фото рисунок
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 17:51
#11485
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Сегодня на праздник взял своей сапоги

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 17:52
#11486
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Примеряет теперь, по квартире ходит с Амиркой

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3904
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 20:31
#11487
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Цитата:
111:
Костанай, это наш город..


...ляпота....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23355
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.02.23 - 23:16
#11488
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Блин, рыбы набрали, а тест сделать забыл..
Ладно, еще не вечер..
Профайл
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