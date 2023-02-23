Отправлено: - 21:05

ПолиграфЪ Боярышников:

А вы Сергей Михайлович столько просидели в сената и такие законы приняли что на голову не оденешь..

Цитата:Предлагаю редакции, как светочу русской словесности, в год РУССКОГО ЯЗЫКА на просторах СНГ, добавить в правила еще пункт, что, сообщения, допустившие в одном предложении более 3-х ошибок будут удалены, а малограмотные пользователи... высечены розгами.