Re: Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от...

Отправлено: - 13:00

По ходу по мажоритарке , депутатом будет, этот ректор с хитрыми азиатскими глазами: - Абиль - он слабенький как политик, почти ноль, но власть его протащит , наверное. Остальные из этих кандидатов никто не сотрудничал плотно с властью - массовка.