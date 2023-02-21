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≡ Мощное выступление Владимира Путина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46236
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 17:29
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Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9211
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 00:29
#90
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Цитата:
111:
Z-патриоты опять обсуждают только меня лично, вместо того, чтобы обсуждать тему статьи.. Уже и квартиры мои вспомнили.

А это ты про кого?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
293
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 00:37
#91
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Я так понимаю, шо!
То шо сказал Жемелевич никому накрсовсем не интересно.
Зато, что сказал Владимир Владимирович интересно-всем!?
Парадокссс! С.
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23351
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 01:27
#92
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Цитата:
Добринцофф:
А это ты про кого?

Давай, чтобы не отходить от темы, все обговорим в вашей ветке..

Цитата:
Россия — священная наша держава,Россия — любимая наша страна.Могучая воля, великая слава —Твоё достоянье на все времена!Славься, Отечество наше свободное,Братских народов союз вековой,Предками данная мудрость народная!Славься, страна! Мы гордимся тобой!



[Исправлено: 111, 23.02.2023 - 01:28]
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
43
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 12:24
#93
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Цитата:
111:

Вообще-то про то что они с России, я не сказал . Инфа у Вас гнилая.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
43
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 12:26
#94
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Цитата:
111:

Ваша инфа фейк, товарищь раз раз раз......
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23351
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 14:26
#95
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Как надо правильно слушать выступления Путина


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3900
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 14:53
#96
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Во ребята даёте, уже 95 постов настрочили грамотеи и "грамотеи", тут точно без фраз выше отмечал, указывал или отмечали эксперты не обойтись.

Так выше в посте за №45 (ссылку продублирую ниже) настоящие эксперты, а не диванные как на форуме, очень мощно отмечают, в том числе человек ранее работавший министром экономики РФ и еще один настоящий специалист, что Россия движется в сторону Северной Кореи. Не зря же, якобы Государь Всея Руси перемещается по стране на бронепоезде. Третьи эксперт Наталья Зубаревич бабушка хитрая, как тут диванные эксперты говорят, видать ещё не определилась, отметила мол тяжело будет, но чтобы презренные Запад и США снисходительно отнеслись к рядовому народу. При этом все настоящие эксперты из России, а не Америки, Запада и Украины, в один голос заявляют, что пока пропаганда побеждает холодильник.

Как отмечал выше, будем наблюдать, по результатам полугодия и 2023 года посмотрим какая картина будет, если конечно данные не засекретят, как отмечают отдельные эксперты.

Пост №45 и ссылка на видео здесь:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1147
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 15:10
#97
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Да уж,такого "выступления" все ждали с нетерпением :lol: Кроме рвотного рефлекса, у понимающих людей,оно ничего не вызвало. "Нам надо,мы сделаем,у нас получится" и всё на этом :lol: А ну ещё,как обычно,про геев и пидофилов,только не своих,а Европейских :lol: Помните путина в 2000х и какое сейчас жалкое зрелище. Да уж.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3040
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 15:26
#98
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Цитата:
Сабыр:
Да уж,такого "выступления" все ждали с нетерпением


Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1213
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 16:53
#99
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И снова всё без изменений) как будто день отсутствовал))

Цитата:
111: Тот случай, когда агрессивная реклама вновь обезпечила широкие продажи некачественного, просроченного и всем осточертевшего третьесортного продукта.
некоторые антироссийски настроенные каналы признали, что это рисованный фейк, хотя я конечно утверждать не буду, может и правда) это надо у простых жителей РФ узнавать)

Цитата:
111:
Насчет самолета уже обнародованы, кто это сделал и еще пока собираются доказательства.

а что, США данные со спутников показали наконец-то?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23351
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 18:02
#100
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Цитата:
lavprof:
некоторые антироссийски настроенные каналы признали, что это рисованный фейк, хотя

Да он давно уже, почти сразу критикует то Шойгу, то Лапина по моему..
Вот Путина да, не слышал чтоб прямо критиковал, лишь намекал.
Посмотрим..
Поизучаем, тем более я там подписчик..
Хотя многие веши он говорит вроде, известные только российским военным, как и в z-каналах российских военкоров..
Например о продвижении вперед.
Украинские каналы об отступлении говорят в последнюю очередь, если вообще говорят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23351
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 18:05
#101
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Цитата:
lavprof:
что, США данные со спутников показали наконец-то

Данные о 53й зенитно ракетной бригады армии России, которую Путин сделал гвардейской..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7404
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 18:59
#102
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Цитата:
lavprof:
признали, что это рисованный фейк, хотя я конечно утверждать не буду, может и правда) это надо у простых жителей РФ узнавать)

---Вы про что ? Я в России живу
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23351
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 20:32
#103
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⚡️Путин в шутку признался, что с трудом смог бы выслушать все свое послание Федеральному собранию — СМИ👉 Топор Live. Подписаться


Разумеется, нормальный адекватный человек будет слушать эту чепуху и ложь?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9211
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 20:33
#104
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Цитата:
111:
Разумеется, нормальный адекватный человек будет слушать эту чепуху и ложь?

А зачем ты слушал?
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