Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ. Читать новость
Давай, чтобы не отходить от темы, все обговорим в вашей ветке..
Цитата:
Россия — священная наша держава,Россия — любимая наша страна.Могучая воля, великая слава —Твоё достоянье на все времена!Славься, Отечество наше свободное,Братских народов союз вековой,Предками данная мудрость народная!Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Во ребята даёте, уже 95 постов настрочили грамотеи и "грамотеи", тут точно без фраз выше отмечал, указывал или отмечали эксперты не обойтись.
Так выше в посте за №45 (ссылку продублирую ниже) настоящие эксперты, а не диванные как на форуме, очень мощно отмечают, в том числе человек ранее работавший министром экономики РФ и еще один настоящий специалист, что Россия движется в сторону Северной Кореи. Не зря же, якобы Государь Всея Руси перемещается по стране на бронепоезде. Третьи эксперт Наталья Зубаревич бабушка хитрая, как тут диванные эксперты говорят, видать ещё не определилась, отметила мол тяжело будет, но чтобы презренные Запад и США снисходительно отнеслись к рядовому народу. При этом все настоящие эксперты из России, а не Америки, Запада и Украины, в один голос заявляют, что пока пропаганда побеждает холодильник.
Как отмечал выше, будем наблюдать, по результатам полугодия и 2023 года посмотрим какая картина будет, если конечно данные не засекретят, как отмечают отдельные эксперты.
Да уж,такого "выступления" все ждали с нетерпением Кроме рвотного рефлекса, у понимающих людей,оно ничего не вызвало. "Нам надо,мы сделаем,у нас получится" и всё на этом А ну ещё,как обычно,про геев и пидофилов,только не своих,а Европейских Помните путина в 2000х и какое сейчас жалкое зрелище. Да уж.
lavprof: некоторые антироссийски настроенные каналы признали, что это рисованный фейк, хотя
Да он давно уже, почти сразу критикует то Шойгу, то Лапина по моему.. Вот Путина да, не слышал чтоб прямо критиковал, лишь намекал. Посмотрим.. Поизучаем, тем более я там подписчик.. Хотя многие веши он говорит вроде, известные только российским военным, как и в z-каналах российских военкоров.. Например о продвижении вперед. Украинские каналы об отступлении говорят в последнюю очередь, если вообще говорят.
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