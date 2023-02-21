Отправлено: - 18:14

lavprof:

чтобы быть в курсе того, что замышляют, нужны источники в спецслужбах и желательно повыше)

[Исправлено: Kairat stayer, 23.02.2023 - 18:15]

Цитата:Из открытых источников, много информации можно получить.Выше речь за пропаганду шла, на мой взгляд нужно жить в реалиях, никого не превращать пепел, угрожать, мочит, бить первым, если драка неизбежна и.т.д.Недавно отмечал, вас видать не было, процитирую персонально:Кайрат стайер: Вот, такие выражения, как-раз злую шутку и играют. Когда начинают пугать, шантажировать, выставлять ультиматумы. Разговоры вести за подлётные время или уничтожить Великобританию, стереть в пыль США, можем повторить! Как недавно депутат гос.думы РФ А.Гурилёв говорил, ядерными ударами нужно с лица земли стереть Великобританию. Ранее неоднократно в течение нескольких лет отмечал, что у них тоже Кузькина Мать есть, тем более у Великобританий курсируют подводные лодки, с ядерными боезарядами, ответная реакция будет мгновенной.Послушав таких грамотеев, Украина, Запад и США наоборот консолидируется, не только их руководители, так и общество. В настоящее время Украине помогает коалиция состоящая, если не ошибаюсь из 50 стран, это уже-международное сообщество.Подробнее здесь: