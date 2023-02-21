"Чингис не был ни строителем, ни созидателем. Быть завоеванным монгольской ордой означало потерю правителя, его войска и большинства богатых городов. Однако небольшая численность монгольской армии не позволяла им оставлять в тылу крупные контингенты войск. Где бы ни появлялись монгольские воины – будь то торговые китайские города или такие далекие друг от друга страны, как Корея и Афганистан, – в целом, как только сопротивление монголам заканчивалось, участие последних во внутреннем управлении страной едва ли ощущалось. По сути, монгольское завоевание означало прежде всего полное уничтожение местных вооруженных сил. Одного слова о том, что некто выводит вооруженный отряд, было достаточно, чтобы в скором времени на горизонте появились тумены монголов." Кон Иггульден.
Сейчас это называется пугающим словом "демилитаризация". И к чему же приводили эти жесткие действия? В XVII веке мусульманский хронист Абуль-Гази писал: «Под властию Чингисхана повсюду от Персии до владения турок было так мирно, что с рассвета до темноты путник мог свободно ходить с золотым подносом на голове, не опасаясь за свою жизнь».
Так на пенсии же. Информационное поле одно, нужно быть в курсе, что они там замышляют. Ежедневно один час в день смотрю разные телеканалы соседей. Но у них там риторика особо не меняется на ток-шоу и других передачах, кругом враги, покажем кузькину мать, пепел превратим и.т.д.
lavprof: чтобы быть в курсе того, что замышляют, нужны источники в спецслужбах и желательно повыше)
Из открытых источников, много информации можно получить. Выше речь за пропаганду шла, на мой взгляд нужно жить в реалиях, никого не превращать пепел, угрожать, мочит, бить первым, если драка неизбежна и.т.д.
Недавно отмечал, вас видать не было, процитирую персонально:
Кайрат стайер: Вот, такие выражения, как-раз злую шутку и играют. Когда начинают пугать, шантажировать, выставлять ультиматумы. Разговоры вести за подлётные время или уничтожить Великобританию, стереть в пыль США, можем повторить! Как недавно депутат гос.думы РФ А.Гурилёв говорил, ядерными ударами нужно с лица земли стереть Великобританию. Ранее неоднократно в течение нескольких лет отмечал, что у них тоже Кузькина Мать есть, тем более у Великобританий курсируют подводные лодки, с ядерными боезарядами, ответная реакция будет мгновенной.
Послушав таких грамотеев, Украина, Запад и США наоборот консолидируется, не только их руководители, так и общество. В настоящее время Украине помогает коалиция состоящая, если не ошибаюсь из 50 стран, это уже-международное сообщество.
Kairat stayer: Как недавно депутат гос.думы РФ А.Гурилёв говорил, ядерными ударами нужно с лица земли стереть Великобританию...
Странно как-то, и это во всеуслышание говорит отставной военный генерал А.Гурилёв, депутат гос.думы. Для кого эти посылы, может для внутренней аудитории, чтобы глубинный народ держать в тонусе. Ну, предположим попытаются стереть с лица земли целую страну. Все контролируется со спутников, будет вспышка, со стороны НАТО тоже запустят и поболее.
Послушав таких грамотеев, Украина, Запад и США наоборот консолидируется, не только их руководители, так и общество. В настоящее время Украине помогает коалиция состоящая, если не ошибаюсь из 50 стран, это уже-международное сообщество...
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