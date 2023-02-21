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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 48 из 48«1...464748
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Куратор темы: Маркс
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23348
Форумная эклектика
Отправлено: 21.02.23 - 01:00
#706
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Больше Javelins, больше артиллерийских боеприпасов, больше систем наблюдения и миллиарды на прямую поддержку народа Украины, - Байден🇺🇦 Украина Сейчас
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2595
Форумная эклектика
Отправлено: 21.02.23 - 12:31
#707
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"Чингис не был ни строителем, ни созидателем. Быть завоеванным монгольской ордой означало потерю правителя, его войска и большинства богатых городов. Однако небольшая численность монгольской армии не позволяла им оставлять в тылу крупные контингенты войск. Где бы ни появлялись монгольские воины – будь то торговые китайские города или такие далекие друг от друга страны, как Корея и Афганистан, – в целом, как только сопротивление монголам заканчивалось, участие последних во внутреннем управлении страной едва ли ощущалось. По сути, монгольское завоевание означало прежде всего полное уничтожение местных вооруженных сил. Одного слова о том, что некто выводит вооруженный отряд, было достаточно, чтобы в скором времени на горизонте появились тумены монголов."
Кон Иггульден.

Сейчас это называется пугающим словом "демилитаризация". И к чему же приводили эти жесткие действия?
В XVII веке мусульманский хронист Абуль-Гази писал: «Под властию Чингисхана повсюду от Персии до владения турок было так мирно, что с рассвета до темноты путник мог свободно ходить с золотым подносом на голове, не опасаясь за свою жизнь».
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2595
Форумная эклектика
Отправлено: 21.02.23 - 17:08
#708
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Песня.

Заканыч (2023)
(На мотив песни "Начальник" группы "Краденое солнце")

Спит Заканыч на столе плечами.
Кто-то там говорит пусть Заканыч поспит.
Спит и ладно ничего не надо
Нам от этого сна, ничего никогда, никогда...

Спит и снится ему заграница.
Он устал и уснул, повалившись на стул.
Без терзаний, после разжиганий,
А когда-то он был совершенно другим, был другим...

За окном застуженным спят газоны с лужами
Сладкий запах грушевый накатил, накатил.
Просятся наружу все салаты суженой
Зря он этот грушевый закусил, закусил.

В дождь и в холод, он уже не молод,
Но все время ему снится тот страшный сон.
Снова в школу гонят балабола
Но ученье никак не дойдет до него, до него...

За окном застуженным акиматы тужатся
Сладкий запах суженой накатил, накатил.
Просится наружу тот напиток грушевый.
Он опять, как водится, перепил, перепил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23348
Форумная эклектика
Отправлено: 21.02.23 - 17:11
#709
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Цитата:
Маркс:
Заканыч

Ты что, сбежал с России все таки?
Ну и как настоящее грузинское вино?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23348
Форумная эклектика
Отправлено: 21.02.23 - 17:14
#710
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А, сегодняшнее обращение ждал?
Теперь понятно, что ничего непонятно, когда очередные 300 тысяч вас заберут, или срочников сразу после армейки..
Ведь за вас должны погибать чужие дети..

[Исправлено: 111, 21.02.2023 - 17:16]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1556
Форумная эклектика
Отправлено: 22.02.23 - 00:47
#711
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Цитата:
111:
Теперь понятно, что ничего непонятно

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3896
Форумная эклектика
Отправлено: 22.02.23 - 11:03
#712
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По заметке пропаганда соседей на всяких ток-шоу и других передачах великих Россиян круглосуточно говорит, что Запад загнивает и загибается, а вчера узнал, ещё оказывается и вырождается.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3896
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 17:02
#713
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При этом все настоящие эксперты из России, а не Америки, Запада и Украины, в один голос заявляют, что пока пропаганда побеждает холодильник.

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1213
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 17:11
#714
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Цитата:
Kairat stayer:
По заметке пропаганда соседей на всяких ток-шоу и других передачах великих Россиян круглосуточно говорит

когда успеваете все это смотреть?))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3896
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 17:39
#715
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Цитата:
lavprof:
когда успеваете все это смотреть?))


Так на пенсии же. Информационное поле одно, нужно быть в курсе, что они там замышляют. Ежедневно один час в день смотрю разные телеканалы соседей. Но у них там риторика особо не меняется на ток-шоу и других передачах, кругом враги, покажем кузькину мать, пепел превратим и.т.д.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1213
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 17:51
#716
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Цитата:
Kairat stayer:
нужно быть в курсе, что они там замышляют.

чтобы быть в курсе того, что замышляют, нужны источники в спецслужбах и желательно повыше)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3896
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 18:14
#717
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Цитата:
lavprof:
чтобы быть в курсе того, что замышляют, нужны источники в спецслужбах и желательно повыше)


Из открытых источников, много информации можно получить.
Выше речь за пропаганду шла, на мой взгляд нужно жить в реалиях, никого не превращать пепел, угрожать, мочит, бить первым, если драка неизбежна и.т.д.

Недавно отмечал, вас видать не было, процитирую персонально:

Кайрат стайер: Вот, такие выражения, как-раз злую шутку и играют. Когда начинают пугать, шантажировать, выставлять ультиматумы. Разговоры вести за подлётные время или уничтожить Великобританию, стереть в пыль США, можем повторить! Как недавно депутат гос.думы РФ А.Гурилёв говорил, ядерными ударами нужно с лица земли стереть Великобританию. Ранее неоднократно в течение нескольких лет отмечал, что у них тоже Кузькина Мать есть, тем более у Великобританий курсируют подводные лодки, с ядерными боезарядами, ответная реакция будет мгновенной.

Послушав таких грамотеев, Украина, Запад и США наоборот консолидируется, не только их руководители, так и общество. В настоящее время Украине помогает коалиция состоящая, если не ошибаюсь из 50 стран, это уже-международное сообщество.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 23.02.2023 - 18:15]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3896
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 18:28
#718
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Цитата:
Kairat stayer:
Как недавно депутат гос.думы РФ А.Гурилёв говорил, ядерными ударами нужно с лица земли стереть Великобританию...


Странно как-то, и это во всеуслышание говорит отставной военный генерал А.Гурилёв, депутат гос.думы. Для кого эти посылы, может для внутренней аудитории, чтобы глубинный народ держать в тонусе. Ну, предположим попытаются стереть с лица земли целую страну. Все контролируется со спутников, будет вспышка, со стороны НАТО тоже запустят и поболее.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3896
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 18:39
#719
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Послушав таких грамотеев, Украина, Запад и США наоборот консолидируется, не только их руководители, так и общество. В настоящее время Украине помогает коалиция состоящая, если не ошибаюсь из 50 стран, это уже-международное сообщество...

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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1016
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 18:54
#720
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Kairat stayer
вы где будете, когда Россия победит "этот ваш запад"?
смотрите, не пропадите
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