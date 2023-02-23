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≡ Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали кандидатом в депутаты мажилиса и почему ему не нравится прежний состав палаты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46235
Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали кандидатом в депутаты мажилиса и почему ему не нравится прежний состав палаты
Отправлено: 23.02.23 - 16:01
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- Да, я сам снял свою кандидатуру, - подтвердил депутат сената в 1995-1997 гг., депутат мажилиса ІІ и ІІІ созывов Сергей ЖАЛЫБИН. - Была у меня такая задумка - разбавить наш мажилис юристами, потому что практически специалистов таких нет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2942
Re: Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали...
Отправлено: 23.02.23 - 16:01
#1
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Зачем нам депутаты и парламент? Всё равно ведь реально ничего не решают.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
259
Re: Сергей Жалыбин - о том, почему его не зарегистрировали...
Отправлено: 23.02.23 - 16:05
#2
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Пора с геронтократией (узурпация по­ли­тического влия­ния людь­ми стар­ше­го по­ко­ле­ния) заканчивать. Толку от пенсионеров никакого, только вред. Нуротановцев тоже люстрировать.
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