Отправлено: - 16:01

- Да, я сам снял свою кандидатуру, - подтвердил депутат сената в 1995-1997 гг., депутат мажилиса ІІ и ІІІ созывов Сергей ЖАЛЫБИН. - Была у меня такая задумка - разбавить наш мажилис юристами, потому что практически специалистов таких нет.