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≡ "Лучше выкупать готовые квартиры" - Кто и как будет восстанавливать разрушенные многоэтажки в Рудном?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46235
"Лучше выкупать готовые квартиры" - Кто и как будет восстанавливать разрушенные многоэтажки в Рудном?
Отправлено: 23.02.23 - 14:46
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- Коробка стоит, у предпринимателя затрат намного меньше, чем строить заново, - отметил Аксакалов. - Понятно, что он когда-то покупал задешево эти квартиры. Поэтому я думаю, что ему будет выгодно самому реализовать этот проект. Не надо нам туда идти!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23343
Re: "Лучше выкупать готовые квартиры" - Кто и как...
Отправлено: 23.02.23 - 14:46
#1
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Как там с многоэтажками родичей Святого, надеюсь не тронут?
Или наоборот под это дело выкупалось?
Профайл
d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
392
Re: "Лучше выкупать готовые квартиры" - Кто и как...
Отправлено: 23.02.23 - 15:15
#2
Комментарий удален модератором.
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