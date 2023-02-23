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- Коробка стоит, у предпринимателя затрат намного меньше, чем строить заново, - отметил Аксакалов. - Понятно, что он когда-то покупал задешево эти квартиры. Поэтому я думаю, что ему будет выгодно самому реализовать этот проект. Не надо нам туда идти!