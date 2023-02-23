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"Лучше выкупать готовые квартиры" - Кто и как будет восстанавливать разрушенные многоэтажки в Рудном?
"Лучше выкупать готовые квартиры" - Кто и как будет восстанавливать разрушенные многоэтажки в Рудном?
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