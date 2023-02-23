Re: «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в...

Отправлено: - 14:42

Хех..

Выросли девчонки до двух метров роста, и ни крена на кухне ничего не хотят делать..

Какие с них жены?

Если им нужен феминизм, то пусть замуж выходят за ойропейцев, там с этим вполне нормально..