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≡ «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46235
«Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в Уральске дискриминирует учениц
Отправлено: 23.02.23 - 14:00
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Директор школы Западно-Казахстанского областного специализированного IТ-лицея для одаренных детей Женис Шонбаев освободил мальчиков от дежурства в столовой, потому что посчитал, что это не их обязанность.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9025
Re: «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в...
Отправлено: 23.02.23 - 14:00
#1
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А на что женщины рассчитывают, когда намедни в столице открыли ПЯТНАДЦАТУЮ мечеть?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23343
Re: «Девочки должны служить мальчикам»: директор школы в...
Отправлено: 23.02.23 - 14:42
#2
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Хех..
Выросли девчонки до двух метров роста, и ни крена на кухне ничего не хотят делать..
Какие с них жены?
Если им нужен феминизм, то пусть замуж выходят за ойропейцев, там с этим вполне нормально..
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