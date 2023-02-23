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≡ Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46232
Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от Костанайской области?
Отправлено: 23.02.23 - 10:27
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Для Костанайской области с населением более 830 тысяч человек отвели один избирательный округ - № 20. По одномандатному округу официально регистрацию прошли 12 потенциальных мажилисменов, среди них 3 кандидата от партий
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23339
Re: Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от...
Отправлено: 23.02.23 - 10:27
#1
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Как стать миллиардером..
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2941
Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от Костанайской области?
Отправлено: 23.02.23 - 11:03
#2
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Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2941
Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от Костанайской области?
Отправлено: 23.02.23 - 11:19
#3
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3900
Re: Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от...
Отправлено: 23.02.23 - 13:00
#4
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По ходу по мажоритарке , депутатом будет, этот ректор с хитрыми азиатскими глазами: - Абиль - он слабенький как политик, почти ноль, но власть его протащит , наверное. Остальные из этих кандидатов никто не сотрудничал плотно с властью - массовка.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9024
Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от Костанайской области?
Отправлено: 23.02.23 - 13:30
#5
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Цитата:
ACROS:
этот ректор с хитрыми азиатскими глазами: - Абиль - он слабенький как политик,

куму то же надо 2000 табличек сменить.. для этого и пригодится.
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