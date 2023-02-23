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Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте
Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте
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