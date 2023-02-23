Отправлено: - 13:28

Skeptic:

Пока полиция не начнёт работать, никакие изменения не помогут. Как гадили, так и будут гадить где попало.

Цитата:И это касается не только жителей, но и не выполняющих свои обязательства коммунальные предприятия, включая пкск.Как не решен вопрос содержанием прилегающей к мусоркам территории, так и не решается.Как разлетались из открытых и переполненных контейнеров пакеты и бумажки по округе, так и разлетаются. И ни один участковый не составил акт и не припаял штраф за загрязнение общественных мест, коим является двор.А в остальном очередной филькин закон, который не будет исполняться... ну если только за шелуху в парке начнут гонять.