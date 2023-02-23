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≡ Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46232
Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте
Отправлено: 23.02.23 - 13:11
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Как говорится в документе, если человек совершит мелкое хулиганство либо выбросит мусор в неположенном месте, можно будет применить вместо штрафа в несколько МРП общественные работы для такого правонарушителя.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
730
Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте
Отправлено: 23.02.23 - 13:11
#1
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Пока полиция не начнёт работать, никакие изменения не помогут.
Как гадили, так и будут гадить где попало.

[Исправлено: Skeptic, 23.02.2023 - 13:12]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9024
Re: Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в...
Отправлено: 23.02.23 - 13:28
#2
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Цитата:
Skeptic:
Пока полиция не начнёт работать, никакие изменения не помогут. Как гадили, так и будут гадить где попало.

И это касается не только жителей, но и не выполняющих свои обязательства коммунальные предприятия, включая пкск.
Как не решен вопрос содержанием прилегающей к мусоркам территории, так и не решается.
Как разлетались из открытых и переполненных контейнеров пакеты и бумажки по округе, так и разлетаются. И ни один участковый не составил акт и не припаял штраф за загрязнение общественных мест, коим является двор.

А в остальном очередной филькин закон, который не будет исполняться... ну если только за шелуху в парке начнут гонять.
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