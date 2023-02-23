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≡ Новые штрафы за превышение скорости хотят ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46232
Новые штрафы за превышение скорости хотят ввести в Казахстане
Отправлено: 23.02.23 - 12:22
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Ввести новые штрафы за существенное превышение скорости и грубые нарушения правил дорожного движения предлагают в Министерстве юстиции. Проект предусматривает изменение штрафов за превышение скорости и другие нарушения ПДД.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3039
Re: Новые штрафы за превышение скорости хотят ввести в...
Отправлено: 23.02.23 - 12:22
#1
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