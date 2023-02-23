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Новые штрафы за превышение скорости хотят ввести в Казахстане
Новые штрафы за превышение скорости хотят ввести в Казахстане
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