Отправлено: - 10:10

111:

Еще раз, для тех, кто не в теме

Тимур Гафуров: И да - я просил присылать жалобы в личку. По крайней мере,вы сами не будете нарушать правила:

Цитата:Ещё раз для тех кто из танка так и не вылез.Главнокомандующий же сказал ,с нытём обращаться в личку.Цитата: