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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 01:49
#5161
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Скрин

из фото рисунок
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 01:54
#5162
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И теперь поясните мне, что тут я нарушил?
Какие правила?
Или звучит это как слово Месть от автора данной свободной темы?
Означает ли это, что я сейчас уберу три комментария данного пользователя в своей теме, исходя из Мести, чтобы он был просто Пользователем?
Или же все таки это не идет в зачет нарушений?
Тогда возникает вопрос об авторе ветки, если он просто мстит, то нельзя ли закрыть из за его нарушений его ветку?
Нечестное поведение в дискуссии в своих темах.
Ведь нарушает правила прежде всего он?

Если мой комментарий нарушил правила, то объясните, какие.
Если нет, то восстановите..

[Исправлено: 111, 23.02.2023 - 02:08]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9210
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 09:36
#5163
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Цитата:
111:
Нечестное поведение в дискуссии в своих темах. Ведь нарушает правила прежде всего он?

Зачем за...ать ветку своим нытьём и жалобами,написали же обращайтесь в личку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 10:07
#5164
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Цитата:
Добринцофф:
Зачем за...ать ветку своим нытьём и жалобами

Что то не так?
Еще раз, для тех, кто не в теме.
Я вообще то о правилах сайта, о том какие они должны быть и какими я их наверно до сих пор не знаю и потому хотелось бы немного уточнить.
Речь в данном случае о том, могу ли я у неудобного оппонента в свободной ветке ради развлечения отобрать Полноправного, плюя на все законы этики и честного ведения дискуссии.
Касается ли это правило тебя?
Нет.
Потому что я пока не вижу у тебя свободной темы.
Потому у кого ее нет, тому понять практически это невозможно, суть данного вопроса.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9210
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 10:10
#5165
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Цитата:
111:
Еще раз, для тех, кто не в теме

Ещё раз для тех кто из танка так и не вылез.
Главнокомандующий же сказал ,с нытём обращаться в личку.
Цитата:
Тимур Гафуров: И да - я просил присылать жалобы в личку. По крайней мере,вы сами не будете нарушать правила:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 10:15
#5166
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Цитата:
Добринцофф:
Главнокомандующий же сказал

Сказал лично тебе?
Чтобы ты передал какие то слова лично мне?
Нет, не знаю такого..
Пусть уж лучше услышу из первых уст.
Так будет вернее.

[Исправлено: 111, 23.02.2023 - 10:16]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9210
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 10:19
#5167
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Цитата:
111:
Сказал лично тебе?

Написал для всех,в надежде что адекватные люди поймут,но видимо бесполезно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 10:22
#5168
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Цитата:
Добринцофф:
Написал для всех,в

Написал для всех, кто хочет изучить внимательней правила и внести что то свое?
Дай изначально то, о чем он сказал.
Если о жалобах, это одно.
Если о принятии каких то решений в своде правил, это другое.
Так что я бы на твоем месте все внимательно бы изучил, прежде чем перевирать слова администрации в какую то не было сторону.
Факты, просто дай факты, о чем конкретно он сказал..
На что ты так рьяно настроился и пытаешься мне доказать.
Одно я знаю точно, эта ветка не для споров и так называемого "выпуска пара" и надо бы хотя бы немного уважать это правило.

[Исправлено: 111, 23.02.2023 - 10:52]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9210
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 10:29
#5169
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Всё таки бесполезно :lol:
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1589
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.23 - 11:22
#5170
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Цитата:
111:
И теперь поясните мне, что тут я нарушил? Какие правила?

Отклонения от темы я здесь не увидел. Коммент восстановил.
Теперь по вашим вопросам.
1. Автор ветки имеет право удалять комментарии, которые, по его мнению, нарушают правила сайта.
2. Решения автора ветки можно обжаловать - точно так же, как и решения наших модераторов. Для этого нужно написать в личку мне или веб-редактору.
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