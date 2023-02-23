И теперь поясните мне, что тут я нарушил? Какие правила? Или звучит это как слово Месть от автора данной свободной темы? Означает ли это, что я сейчас уберу три комментария данного пользователя в своей теме, исходя из Мести, чтобы он был просто Пользователем? Или же все таки это не идет в зачет нарушений? Тогда возникает вопрос об авторе ветки, если он просто мстит, то нельзя ли закрыть из за его нарушений его ветку? Нечестное поведение в дискуссии в своих темах. Ведь нарушает правила прежде всего он?
Добринцофф: Зачем за...ать ветку своим нытьём и жалобами
Что то не так? Еще раз, для тех, кто не в теме. Я вообще то о правилах сайта, о том какие они должны быть и какими я их наверно до сих пор не знаю и потому хотелось бы немного уточнить. Речь в данном случае о том, могу ли я у неудобного оппонента в свободной ветке ради развлечения отобрать Полноправного, плюя на все законы этики и честного ведения дискуссии. Касается ли это правило тебя? Нет. Потому что я пока не вижу у тебя свободной темы. Потому у кого ее нет, тому понять практически это невозможно, суть данного вопроса.
Написал для всех, кто хочет изучить внимательней правила и внести что то свое? Дай изначально то, о чем он сказал. Если о жалобах, это одно. Если о принятии каких то решений в своде правил, это другое. Так что я бы на твоем месте все внимательно бы изучил, прежде чем перевирать слова администрации в какую то не было сторону. Факты, просто дай факты, о чем конкретно он сказал.. На что ты так рьяно настроился и пытаешься мне доказать. Одно я знаю точно, эта ветка не для споров и так называемого "выпуска пара" и надо бы хотя бы немного уважать это правило.
111: И теперь поясните мне, что тут я нарушил? Какие правила?
Отклонения от темы я здесь не увидел. Коммент восстановил. Теперь по вашим вопросам. 1. Автор ветки имеет право удалять комментарии, которые, по его мнению, нарушают правила сайта. 2. Решения автора ветки можно обжаловать - точно так же, как и решения наших модераторов. Для этого нужно написать в личку мне или веб-редактору.
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