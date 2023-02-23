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≡ Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46228
Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от Костанайской области?
Отправлено: 23.02.23 - 10:27
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Для Костанайской области с населением более 830 тысяч человек отвели один избирательный округ - № 20. По одномандатному округу официально регистрацию прошли 12 потенциальных мажилисменов, среди них 3 кандидата от партий
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23336
Re: Кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от...
Отправлено: 23.02.23 - 10:27
#1
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Как стать миллиардером..
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