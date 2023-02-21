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≡ Мощное выступление Владимира Путина
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46227
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 17:29
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Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7401
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 20:54
#75
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Цитата:
111:
Во первых кто это фашисты, имена, фамилии..

---Ну и скажи
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1556
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 21:01
#76
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Цитата:
111:
Во первых кто это фашисты, имена, фамилии..

Тебе зачем, на брудершафт выпить?
//2 мая 2014 года произошла трагедия в одесском Доме профсоюзов. В центре города столкнулись сторонники и противники Евромайдана. В ходе стычек праворадикалы загнали антимайдановцев в Дом профсоюзов – здание подожгли, предположительно, националисты. По официальным данным, в тот день погибли 48 человек, большая часть из них сгорели заживо, а тех, кто смог выбраться, добивали националисты.// тыц
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23312
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 21:03
#77
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Цитата:
Эл-починно:
года произошла трагедия в одесском Доме профсоюзов. В

Это там детей убили?
Кто?
Каким оружием, имена, фамилии?
Так и будем хихикать и врать?
Пока я доеду до Костаная, хоть приведите доказательства, кто убивал детей и кого должен судить суд.
А не убивать в ответ теперь других детей, которых убито уже около тысячи..

[Исправлено: 111, 22.02.2023 - 21:05]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1556
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 21:06
#78
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//13 апреля и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале "АТО" в восточных и южных регионах Украины. Весной и летом 2014 года в украинскую Нацгвардию начали вступать добровольцами радикальные активисты Евромайдана. Лидер неонацистской организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил о создании "Добровольческого украинского корпуса" для участия в войне в Донбассе.//
Все мирные люди и народом избранное руководство страны, тоже так мирно свергли. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1556
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 21:07
#79
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Цитата:
111:
Так и будем хихикать и врать?

Этим тут только ты занимаешься.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
460
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 21:13
#80
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я тоже не считаю это выступление мощным. Это уже 18 выступление. Практически многие позиции повторяются ежегодно. Да в этот раз остро были озвучены злободневные вопросы. Но вот позиция президента, который постоянно повторял- я прошу правительство решить этот вопрос в кратчайшие сроки. И так он просил на протяжении всей речи. Ты президент великой державы. Не проси, а дай задание и конкретный срок исполнения. Ведь такие же обращения уже были в прошлые года и опять он просил. И что в итоге? Многие так и остались в проекте. А все либеральное сообщество, которое сидело в зале не очень то горит желанием с места брать в карьер. Матвиенки, Силуановы, Набиуллины, Памфиловы -и другие вряд ли в душе восприняли с одобрением слова Путина. Им я не верю. Вот если все его или хотя бы большая часть посланий будут исполнены в текущем году, то можно сказать, что процесс пошел. А про то, что тут некоторые говорят о том что Россия напала на Украину в 2014 году скажу так. Не повторяйте легенду американских советников, коих в России было масса и на Украине. Что что а брехать они умеют. Думайте своей головой. Там где появляется американец, там обязательно будет смута, вражда и в конечном итоге война.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
41
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 21:33
#81
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Где вечером в гостях был англичанин, там утром будет драка и убийство..... Классика
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
41
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 21:36
#82
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111 вопрос не по теме : где были по ночам с 4 по 6 .01.2022???
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
41
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 21:39
#83
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Точно не в центре. И парней ,Служивых чаем не поили.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
41
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 21:47
#84
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Ещё один вопрос, как мне сестра в германии сказала, У ней живет семья беженцев с украины. Что бы добраться до Корма они потратили 12000 евро. Ты сможешь бежать так с войны?
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