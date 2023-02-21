Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ. Читать новость
Тебе зачем, на брудершафт выпить? //2 мая 2014 года произошла трагедия в одесском Доме профсоюзов. В центре города столкнулись сторонники и противники Евромайдана. В ходе стычек праворадикалы загнали антимайдановцев в Дом профсоюзов – здание подожгли, предположительно, националисты. По официальным данным, в тот день погибли 48 человек, большая часть из них сгорели заживо, а тех, кто смог выбраться, добивали националисты.// тыц
Эл-починно: года произошла трагедия в одесском Доме профсоюзов. В
Это там детей убили? Кто? Каким оружием, имена, фамилии? Так и будем хихикать и врать? Пока я доеду до Костаная, хоть приведите доказательства, кто убивал детей и кого должен судить суд. А не убивать в ответ теперь других детей, которых убито уже около тысячи..
//13 апреля и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале "АТО" в восточных и южных регионах Украины. Весной и летом 2014 года в украинскую Нацгвардию начали вступать добровольцами радикальные активисты Евромайдана. Лидер неонацистской организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил о создании "Добровольческого украинского корпуса" для участия в войне в Донбассе.// Все мирные люди и народом избранное руководство страны, тоже так мирно свергли.
я тоже не считаю это выступление мощным. Это уже 18 выступление. Практически многие позиции повторяются ежегодно. Да в этот раз остро были озвучены злободневные вопросы. Но вот позиция президента, который постоянно повторял- я прошу правительство решить этот вопрос в кратчайшие сроки. И так он просил на протяжении всей речи. Ты президент великой державы. Не проси, а дай задание и конкретный срок исполнения. Ведь такие же обращения уже были в прошлые года и опять он просил. И что в итоге? Многие так и остались в проекте. А все либеральное сообщество, которое сидело в зале не очень то горит желанием с места брать в карьер. Матвиенки, Силуановы, Набиуллины, Памфиловы -и другие вряд ли в душе восприняли с одобрением слова Путина. Им я не верю. Вот если все его или хотя бы большая часть посланий будут исполнены в текущем году, то можно сказать, что процесс пошел. А про то, что тут некоторые говорят о том что Россия напала на Украину в 2014 году скажу так. Не повторяйте легенду американских советников, коих в России было масса и на Украине. Что что а брехать они умеют. Думайте своей головой. Там где появляется американец, там обязательно будет смута, вражда и в конечном итоге война.
Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать