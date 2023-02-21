Мощное выступление Владимира Путина

Отправлено: - 21:13

я тоже не считаю это выступление мощным. Это уже 18 выступление. Практически многие позиции повторяются ежегодно. Да в этот раз остро были озвучены злободневные вопросы. Но вот позиция президента, который постоянно повторял- я прошу правительство решить этот вопрос в кратчайшие сроки. И так он просил на протяжении всей речи. Ты президент великой державы. Не проси, а дай задание и конкретный срок исполнения. Ведь такие же обращения уже были в прошлые года и опять он просил. И что в итоге? Многие так и остались в проекте. А все либеральное сообщество, которое сидело в зале не очень то горит желанием с места брать в карьер. Матвиенки, Силуановы, Набиуллины, Памфиловы -и другие вряд ли в душе восприняли с одобрением слова Путина. Им я не верю. Вот если все его или хотя бы большая часть посланий будут исполнены в текущем году, то можно сказать, что процесс пошел. А про то, что тут некоторые говорят о том что Россия напала на Украину в 2014 году скажу так. Не повторяйте легенду американских советников, коих в России было масса и на Украине. Что что а брехать они умеют. Думайте своей головой. Там где появляется американец, там обязательно будет смута, вражда и в конечном итоге война.