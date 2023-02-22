Очевидно, это две разные фото, сделанные в разное время и в разных местах: - и люди не совсем те, Мишустина нет на нижнем снимке, и форма одежды немножко другая,у Матвиенко в частности, и сидят они по разному.
Как говорил выше ( почти по Кайрату) по оценке западных специалистов: - Мишустин, Набиуллина и нескончаемые энергетические ресурсы - вот пока первые помощники Путина в его бездарно затеянной войнушке уже не с Украиной , а с Западом; Шойгу - который не то что не имеет опыта руководства боевыми подразделениями в боевых условиях, но и элементарного опыта службы в действующей армии; Лавров, Медведев и министры силового блока - по той же оценке западных аналитиков - тянут эту СВО назад- нисколько не помогают в этом Путину.
Kairat stayer: Отдельные СМИ отмечают, что уже идут ракеты с реактивным двигателем GLDSB, бомба малого диаметра наземного базирования производства Boeing Co, дальностью поражения до 150 километров. Это уже современная ракета, испытания начались в 2015 году. В настоящее время Хаймерсы поражают чуть более 80 км. В связи с чем. ранее РФ свои тылы переместила на 100 км. АТАКМС не дали, поражение 300 км. их в США не много, около 3000 штук и дорогие они около 1 миллиона долларов каждая.
Ракет GLDSB много, сотни тысяч и стоимость около 40 тысяч долларов одна ракета. По охвату поражения они будут покрывать практически все оккупированные территории, половину Крыма и.т.д. У россиян будут проблемы с логистикой, нужно будет тылы перемещать за 150 километров.
Пост №11004 от 02.02.2023 года, ниже по ссылке, отдельные СМИ отмечают, что сегодня данные ракеты применила ВСУ. На днях всё прояснится, будем наблюдать.
Kairat stayer: На днях всё прояснится, будем наблюдать.
Пока предполагают, что тестовые запуски произвели и Запад мог передать Киеву дальнобойные боеприпасы к «HIMARS». Не исключено, что ВСУ могли использовать «умные» планирующие бомбы GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, бомба малого диаметра наземного базирования) с наземным запуском.
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