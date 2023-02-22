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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 765 из 766«1...763764765766»
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1556
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:22
#11461
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Цитата:
111:
Вас так жалко..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:22
#11462
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Мой дом..
Не мой родной, но Амиркин точно..
Ему тут жить..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:24
#11463
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Сегодня взяли вот жал, конинку, жанбас, казы..
Перед солением..
Взвешивать не стал, потому что мясо нравится..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:27
#11464
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И опять муки выбора, чем удивить мою кухарку на день Любви..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:28
#11465
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Еще что то..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:33
#11466
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Взял вот такое..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:34
#11467
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О, курт заметил.
Моя как ярая казашка, любит этот продукт

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3899
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 10:21
#11468
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Цитата:
111:
Скукота.

Цитата:
111:
Гимн


Очевидно, это две разные фото, сделанные в разное время и в разных местах: - и люди не совсем те, Мишустина нет на нижнем снимке, и форма одежды немножко другая,у Матвиенко в частности, и сидят они по разному.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1460
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 15:15
#11469
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Цитата:
ACROS:
Мишустина нет

Очень уважаю Мишустина, человек из ничего выжал всё
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3899
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 15:59
#11470
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Цитата:
saba:
Мишустина


Как говорил выше ( почти по Кайрату) по оценке западных специалистов: - Мишустин, Набиуллина и нескончаемые энергетические ресурсы - вот пока первые помощники Путина в его бездарно затеянной войнушке уже не с Украиной , а с Западом;
Шойгу - который не то что не имеет опыта руководства боевыми подразделениями в боевых условиях, но и элементарного опыта службы в действующей армии; Лавров, Медведев и министры силового блока - по той же оценке западных аналитиков - тянут эту СВО назад- нисколько не помогают в этом Путину.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1460
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 18:45
#11471
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Цитата:
ACROS:
Шойгу

Был идеальным министром ЧС, очень мне нравился
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 18:53
#11472
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Цитата:
ACROS:
Очевидно, это две

Да, сам выклав это, удивился, пересели что ли, но значит гимн с другого места..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 18:57
#11473
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Цитата:
saba:
очень мне нравился

Оленеводом мне тоже нравился.
Сидел бы на своем месте..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3890
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 21:22
#11474
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Цитата:
Kairat stayer:
Отдельные СМИ отмечают, что уже идут ракеты с реактивным двигателем GLDSB, бомба малого диаметра наземного базирования производства Boeing Co, дальностью поражения до 150 километров. Это уже современная ракета, испытания начались в 2015 году. В настоящее время Хаймерсы поражают чуть более 80 км. В связи с чем. ранее РФ свои тылы переместила на 100 км. АТАКМС не дали, поражение 300 км. их в США не много, около 3000 штук и дорогие они около 1 миллиона долларов каждая.

Ракет GLDSB много, сотни тысяч и стоимость около 40 тысяч долларов одна ракета. По охвату поражения они будут покрывать практически все оккупированные территории, половину Крыма и.т.д. У россиян будут проблемы с логистикой, нужно будет тылы перемещать за 150 километров.


Пост №11004 от 02.02.2023 года, ниже по ссылке, отдельные СМИ отмечают, что сегодня данные ракеты применила ВСУ. На днях всё прояснится, будем наблюдать.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3890
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 21:33
#11475
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Цитата:
Kairat stayer:
На днях всё прояснится, будем наблюдать.


Пока предполагают, что тестовые запуски произвели и Запад мог передать Киеву дальнобойные боеприпасы к «HIMARS». Не исключено, что ВСУ могли использовать «умные» планирующие бомбы GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, бомба малого диаметра наземного базирования) с наземным запуском.

Подробнее здесь:
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