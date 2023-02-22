Отправлено: - 21:22

Kairat stayer:

Отдельные СМИ отмечают, что уже идут ракеты с реактивным двигателем GLDSB, бомба малого диаметра наземного базирования производства Boeing Co, дальностью поражения до 150 километров. Это уже современная ракета, испытания начались в 2015 году. В настоящее время Хаймерсы поражают чуть более 80 км. В связи с чем. ранее РФ свои тылы переместила на 100 км. АТАКМС не дали, поражение 300 км. их в США не много, около 3000 штук и дорогие они около 1 миллиона долларов каждая.



Ракет GLDSB много, сотни тысяч и стоимость около 40 тысяч долларов одна ракета. По охвату поражения они будут покрывать практически все оккупированные территории, половину Крыма и.т.д. У россиян будут проблемы с логистикой, нужно будет тылы перемещать за 150 километров.

Цитата:Пост №11004 от 02.02.2023 года, ниже по ссылке, отдельные СМИ отмечают, что сегодня данные ракеты применила ВСУ. На днях всё прояснится, будем наблюдать.Подробнее здесь: