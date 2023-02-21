Отправлено: - 17:21

Kairat stayer:

Посмотрим, бюджет на 2023 год свёрстан при цене на нефти 70 долларов, нужно более 29 триллионов рублей, при этом дефицит составит 3 триллиона рублей. Нефть по сведениям Центробанка будет 55 долларов, плюс ещё 3 триллиона рублей дефицит будет. Доходная часть составит по прогнозам около 23 триллиона рублей. Еще на войну с НАТО деньги нужны будут. Деньги находящияся в Фонде Национального Благосостояния со слов экономиста В.Милова в этом году закончатся, а если противостояние продлится.

Цитата:Ниже по ссылке в студии RTVI Марианна Минскер на днях собрала экспертов и обсудила с ними итоги первого года военного конфликта России и Украины с точки зрения экономики, нынешнее состояние и прогнозы на будущее.Подробнее здесь: