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≡ Мощное выступление Владимира Путина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46225
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 17:29
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Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3888
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 17:21
#45
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Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрим, бюджет на 2023 год свёрстан при цене на нефти 70 долларов, нужно более 29 триллионов рублей, при этом дефицит составит 3 триллиона рублей. Нефть по сведениям Центробанка будет 55 долларов, плюс ещё 3 триллиона рублей дефицит будет. Доходная часть составит по прогнозам около 23 триллиона рублей. Еще на войну с НАТО деньги нужны будут. Деньги находящияся в Фонде Национального Благосостояния со слов экономиста В.Милова в этом году закончатся, а если противостояние продлится.


Ниже по ссылке в студии RTVI Марианна Минскер на днях собрала экспертов и обсудила с ними итоги первого года военного конфликта России и Украины с точки зрения экономики, нынешнее состояние и прогнозы на будущее.

Подробнее здесь:
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1460
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 17:45
#46
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Цитата:
Дантист:
игонорировать погибших детей Донбасса,

56 и более 500 по всей Украине. Ну что же адекватный ответ.Про детей Донбасса даже уже пропагандисты не вспоминают, безусловно их жаль, я не оправдываю власти Украины. но то что творится сейчас?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1460
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 17:53
#47
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Украина или Россия в этой войне не будет победителей, когда говорят что против России объединился весь Запад, я согласен, ситуация примерно такая же ,что во время Великой отечественной тогда США помогала СССР,не забывая о собственных интересах так и сейчас.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1460
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 18:21
#48
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Цитата:
сайлау курманов:
определяйтесь, с кем вам быть.

Увы для вас я уже определился, мне не по нутру кровь людей, до 24 февраля я был против политики Украины в Донбассе, к сожалению некоторые страны всё больше уповают на силу в конфликтах. С моего совершеннолетия таких было много, виноваты в них были политики, и США и СССР и РФ и .т.д
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23305
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 18:47
#49
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Цитата:
saba:
Про детей Донбасса даже уже пропагандисты

Это дети Украины, не Донбасса.
Если б не нападение России в 2014м, то и дети были бы живы и они не погибли бы под огнем оккупантов..
Ведь семьями убивают и нашим z-патриотам охота мстить, убивая еще детей.
Этим они оправдывают гибель детей уже с 2022го года и им все мало..
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
36
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 18:48
#50
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Вам отвечу : по чести офицера СССР, кто из вас исполнил присягу до конца?????? Не важно присягу СССР, ИЛИ присягу РК? Кто встал на защиту своей страны? В 91-ом или в 2016,2022-ом?. Я отказался принимать присягу РК и остался верен присяге СССР. даже не России а СССР
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23305
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 18:49
#51
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Цитата:
Добринцофф:
Так причём здесь невинные дети Донбасса?

Действительно, зачем Россия напала в 2014м и начала пулять куда попало, даже в какой то самолет нидерландский?
Вот вопрос так вопрос..
Что там говорят твои зетпатриотические паблики?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23305
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 18:52
#52
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А вообще тема про "Мощное Обращение".
Где человекус из глубинного народа обращается в Зомби и идет убивать, только вот кого, сам не знает.
Главное ведь стиральная машинка, унитаз в доме наконец будут..
Так что не отходим от темы..
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
36
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 18:54
#53
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Цитата:
111:

А где официально доказано? Без хайли лайки ####
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§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
36
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 18:57
#54
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Цитата:
111:

Здрасте вам, а дети в египте бежавшие с Моисем? Это кто - Египтяне?
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
36
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 18:58
#55
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
36
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 19:01
#56
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Встанем и правда за нами
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
36
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 19:03
#57
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Цитата:
111:

это оскорбление
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§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
36
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 19:03
#58
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Цитата:
111:

Доказательства есть????
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§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
36
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 19:05
#59
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Цитата:
111:

Сайт украинской пропаганды
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