Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ. Читать новость
Kairat stayer: Посмотрим, бюджет на 2023 год свёрстан при цене на нефти 70 долларов, нужно более 29 триллионов рублей, при этом дефицит составит 3 триллиона рублей. Нефть по сведениям Центробанка будет 55 долларов, плюс ещё 3 триллиона рублей дефицит будет. Доходная часть составит по прогнозам около 23 триллиона рублей. Еще на войну с НАТО деньги нужны будут. Деньги находящияся в Фонде Национального Благосостояния со слов экономиста В.Милова в этом году закончатся, а если противостояние продлится.
Ниже по ссылке в студии RTVI Марианна Минскер на днях собрала экспертов и обсудила с ними итоги первого года военного конфликта России и Украины с точки зрения экономики, нынешнее состояние и прогнозы на будущее.
Украина или Россия в этой войне не будет победителей, когда говорят что против России объединился весь Запад, я согласен, ситуация примерно такая же ,что во время Великой отечественной тогда США помогала СССР,не забывая о собственных интересах так и сейчас.
Увы для вас я уже определился, мне не по нутру кровь людей, до 24 февраля я был против политики Украины в Донбассе, к сожалению некоторые страны всё больше уповают на силу в конфликтах. С моего совершеннолетия таких было много, виноваты в них были политики, и США и СССР и РФ и .т.д
Это дети Украины, не Донбасса. Если б не нападение России в 2014м, то и дети были бы живы и они не погибли бы под огнем оккупантов.. Ведь семьями убивают и нашим z-патриотам охота мстить, убивая еще детей. Этим они оправдывают гибель детей уже с 2022го года и им все мало..
Вам отвечу : по чести офицера СССР, кто из вас исполнил присягу до конца?????? Не важно присягу СССР, ИЛИ присягу РК? Кто встал на защиту своей страны? В 91-ом или в 2016,2022-ом?. Я отказался принимать присягу РК и остался верен присяге СССР. даже не России а СССР
А вообще тема про "Мощное Обращение". Где человекус из глубинного народа обращается в Зомби и идет убивать, только вот кого, сам не знает. Главное ведь стиральная машинка, унитаз в доме наконец будут.. Так что не отходим от темы..
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