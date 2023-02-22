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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 765 из 765«1...763764765
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:22
#11461
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Цитата:
111:
Вас так жалко..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:22
#11462
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Мой дом..
Не мой родной, но Амиркин точно..
Ему тут жить..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:24
#11463
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Сегодня взяли вот жал, конинку, жанбас, казы..
Перед солением..
Взвешивать не стал, потому что мясо нравится..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:27
#11464
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И опять муки выбора, чем удивить мою кухарку на день Любви..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:28
#11465
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Еще что то..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:33
#11466
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Взял вот такое..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:34
#11467
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О, курт заметил.
Моя как ярая казашка, любит этот продукт

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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3898
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 10:21
#11468
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Цитата:
111:
Скукота.

Цитата:
111:
Гимн


Очевидно, это две разные фото, сделанные в разное время и в разных местах: - и люди не совсем те, Мишустина нет на нижнем снимке, и форма одежды немножко другая,у Матвиенко в частности, и сидят они по разному.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1454
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 15:15
#11469
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Цитата:
ACROS:
Мишустина нет

Очень уважаю Мишустина, человек из ничего выжал всё
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3898
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 15:59
#11470
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Цитата:
saba:
Мишустина


Как говорил выше ( почти по Кайрату) по оценке западных специалистов: - Мишустин, Набиуллина и нескончаемые энергетические ресурсы - вот пока первые помощники Путина в его бездарно затеянной войнушке уже не с Украиной , а с Западом;
Шойгу - который не то что не имеет опыта руководства боевыми подразделениями в боевых условиях, но и элементарного опыта службы в действующей армии; Лавров, Медведев и министры силового блока - по той же оценке западных аналитиков - тянут эту СВО назад- нисколько не помогают в этом Путину.
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