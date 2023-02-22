Отправлено: - 15:59

saba:

Мишустина

Цитата:Как говорил выше ( почти по Кайрату) по оценке западных специалистов: - Мишустин, Набиуллина и нескончаемые энергетические ресурсы - вот пока первые помощники Путина в его бездарно затеянной войнушке уже не с Украиной , а с Западом;Шойгу - который не то что не имеет опыта руководства боевыми подразделениями в боевых условиях, но и элементарного опыта службы в действующей армии; Лавров, Медведев и министры силового блока - по той же оценке западных аналитиков - тянут эту СВО назад- нисколько не помогают в этом Путину.