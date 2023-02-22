Re: "Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный...

Отправлено: - 13:47

М.б. и бездари...

Только ситуация в целом по стране складывается такая, что даже бездари вынуждены что-то делать...

В 90-е к власти пришли ушлые проходимцы, почуявшие "волю" и эпоху безответственности.

"Свободный" рынок, фактическая безотчётность, приХватизация дали им возможность воровать и ничего не вкладывать. Ничего и никуда.

Главное - нахапать, а там хоть трава не расти.

Преемственность во всех сферах прервалась. Тех, кто знал состояние дел (в том же тепловом хозяйстве города) убрали, чтобы не мешали воровать, ибо понимали и чувствовали ответственность. А те, кто пришёл на их место, был озабочен личным выживанием, а не будущим города, области, страны...

В итоге - 30 лет безхозяйственности. Со всеми вытекающими.

Вот новым рукой водителям и приходится теперь расхлёбывать последствия.