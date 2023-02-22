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"Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный ремонт теплосетей планируют начать с 25 апреля в Рудном
"Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный ремонт теплосетей планируют начать с 25 апреля в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 46225
"Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный ремонт теплосетей планируют начать с 25 апреля в Рудном
Отправлено: 22.02.23 - 12:09
Аким области подчеркнул, что для того и был в Рудном введен режим ЧС - это поможет пополнить уставной фонд коммунального предприятия. И поручил врио акима Рудного лично обходить дома и следить за температурой в квартирах.
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Re: "Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный...
Отправлено: 22.02.23 - 12:09
Этим летом многострадальная улица горняков после долгих лет забытья, была приведена в порядок, а тут опять все разворошили. Неужели у этих зловредных труб нет каких-либо сроков по эксплуатации. Чтобы не ждать где рванет
A
(Полноправные пользователи)
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- 3898
Re: "Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный...
Отправлено: 22.02.23 - 12:54
Цитата:
Значит кто то в ЖКХ Рудного должен был заранее сказать: - "...аким, тут трубы проложены 100 лет назад, они сегодня-завтра потекут, надо бы сперва под землёй порядок навести, а потом марафет наверху....".
сайлау курманов:
после долгих лет забытья, была приведена в порядок,
после долгих лет забытья, была приведена в порядок,
Значит кто то в ЖКХ Рудного должен был заранее сказать: - "...аким, тут трубы проложены 100 лет назад, они сегодня-завтра потекут, надо бы сперва под землёй порядок навести, а потом марафет наверху....".
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3898
Re: "Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный...
Отправлено: 22.02.23 - 13:07
Цитата://течение дня у нас ночью замерзает, а днём теплеет, скачки должны быть синусоидой, - отметил Ионенко. - При резком перепаде температуры происходит расширение металла.//
Это его поставили порядок навести в Рудном ???
Первое: -наверное правильно будет: "..в течении СУТОК..." и далее по тексту;
второе: - синусоида - наверное можно так сказать, но с большой натяжкой - при синусоиде, насколько я помню, величина колебании ( график кривой верх и вниз) постоянная,
и третье: - металл расширяется только и только при нагревании, а не при перепадах, хотя для них и ихнего пустого базара и так пойдёт.
Интересно, при их разговоре слесаря-сантехники присутствовали??
Это его поставили порядок навести в Рудном ???
Первое: -наверное правильно будет: "..в течении СУТОК..." и далее по тексту;
второе: - синусоида - наверное можно так сказать, но с большой натяжкой - при синусоиде, насколько я помню, величина колебании ( график кривой верх и вниз) постоянная,
и третье: - металл расширяется только и только при нагревании, а не при перепадах, хотя для них и ихнего пустого базара и так пойдёт.
Интересно, при их разговоре слесаря-сантехники присутствовали??
Re: "Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный...
Отправлено: 22.02.23 - 13:30
Значит можно делать откровенный и обоснованный вывод, в акиматах сидят одни бездари, притянутые по протекции агашками.они сегодня-завтра потекут, надо бы сперва под землёй порядок навести, а потом марафет наверху...
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1588
"Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный ремонт теплосетей планируют начать с 25 апреля в Рудном
Отправлено: 22.02.23 - 13:40
Цитата:
Это мы исправим) Спасибо.
ACROS:
наверное правильно будет: "..в течении СУТОК..."
наверное правильно будет: "..в течении СУТОК..."
Это мы исправим) Спасибо.
Re: "Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный...
Отправлено: 22.02.23 - 13:47
М.б. и бездари...
Только ситуация в целом по стране складывается такая, что даже бездари вынуждены что-то делать...
В 90-е к власти пришли ушлые проходимцы, почуявшие "волю" и эпоху безответственности.
"Свободный" рынок, фактическая безотчётность, приХватизация дали им возможность воровать и ничего не вкладывать. Ничего и никуда.
Главное - нахапать, а там хоть трава не расти.
Преемственность во всех сферах прервалась. Тех, кто знал состояние дел (в том же тепловом хозяйстве города) убрали, чтобы не мешали воровать, ибо понимали и чувствовали ответственность. А те, кто пришёл на их место, был озабочен личным выживанием, а не будущим города, области, страны...
В итоге - 30 лет безхозяйственности. Со всеми вытекающими.
Вот новым рукой водителям и приходится теперь расхлёбывать последствия.
Только ситуация в целом по стране складывается такая, что даже бездари вынуждены что-то делать...
В 90-е к власти пришли ушлые проходимцы, почуявшие "волю" и эпоху безответственности.
"Свободный" рынок, фактическая безотчётность, приХватизация дали им возможность воровать и ничего не вкладывать. Ничего и никуда.
Главное - нахапать, а там хоть трава не расти.
Преемственность во всех сферах прервалась. Тех, кто знал состояние дел (в том же тепловом хозяйстве города) убрали, чтобы не мешали воровать, ибо понимали и чувствовали ответственность. А те, кто пришёл на их место, был озабочен личным выживанием, а не будущим города, области, страны...
В итоге - 30 лет безхозяйственности. Со всеми вытекающими.
Вот новым рукой водителям и приходится теперь расхлёбывать последствия.
Re: "Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный...
Отправлено: 22.02.23 - 13:50
Цитата:
А вот не надо исправлять. Правильно будет именно "в течениЕ суток".
Для сравнения: в течениИ реки - здесь так правильно.
Тимур Гафуров:
А вот не надо исправлять. Правильно будет именно "в течениЕ суток".
Для сравнения: в течениИ реки - здесь так правильно.
Re: "Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный...
Отправлено: 22.02.23 - 14:00
"...поручил врио акима Рудного лично обходить дома и следить за температурой в квартирах..."
Жду гостя... Желательно, к вечеру. Посидим, поговорим, "чайку" попьём...
Жду гостя... Желательно, к вечеру. Посидим, поговорим, "чайку" попьём...
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1588
"Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный ремонт теплосетей планируют начать с 25 апреля в Рудном
Отправлено: 22.02.23 - 14:24
Цитата:
Я исправил "в течение дня" на "в течение суток".
Skeptic:
Правильно будет именно "в течениЕ суток"
Правильно будет именно "в течениЕ суток"
Я исправил "в течение дня" на "в течение суток".
"Режим выровняли, готовим бригады" - Масштабный ремонт теплосетей планируют начать с 25 апреля в Рудном
Отправлено: 22.02.23 - 15:31
Цитата:
Ааа... А я подумал, что речь идёт о последней букве...
Тимур Гафуров:
Ааа... А я подумал, что речь идёт о последней букве...
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