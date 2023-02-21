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Мощное выступление Владимира Путина
Мощное выступление Владимира Путина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46225
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 17:29
Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ.
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Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 11:30
Если учитывать, что буквально тридцать лет назад Москва была одним из мировых центров принятия решений. Однако, силами запада и благодаря продажным руководителям как Горбачёв и Ельцин, Москва лишилась своего положения, воспользуюсь этим обстоятельством США и НАТО разожгли множество воин и свергли правительства суверенных государств.
Это не оспоримый факт, с этим трудно не согласиться. А теперь фокус-мокус.
С какого это хрена Америке сдались украинцы, грузины, прибалты, коих они так приласкали и полюбили. Сдается мне, у нас тоже объявились недобитые басмачи, душманы,шовинисты националисты. Правильно батька говорит- никому не удастся усидеть на двух стульях, определяйтесь, с кем вам быть.
Это не оспоримый факт, с этим трудно не согласиться. А теперь фокус-мокус.
С какого это хрена Америке сдались украинцы, грузины, прибалты, коих они так приласкали и полюбили. Сдается мне, у нас тоже объявились недобитые басмачи, душманы,шовинисты националисты. Правильно батька говорит- никому не удастся усидеть на двух стульях, определяйтесь, с кем вам быть.
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 12:30
Цитата:
Эстония, Латвия и Литва в 1940 были захвачены СССР, то есть оккупированы, далее в ходе второй мировой войны оккупированы нацисткой Германией. В настоящее время и ранее мировое сообщество считало действия СССР в 1940 году советской оккупацией. Они всегда обособленно держались, на это были веские основания, в первую очередь не добровольно вошли в состав СССР.
сайлау курманов:
С какого это хрена Америке сдались украинцы, грузины, прибалты, коих они так приласкали и полюбили.
С какого это хрена Америке сдались украинцы, грузины, прибалты, коих они так приласкали и полюбили.
Эстония, Латвия и Литва в 1940 были захвачены СССР, то есть оккупированы, далее в ходе второй мировой войны оккупированы нацисткой Германией. В настоящее время и ранее мировое сообщество считало действия СССР в 1940 году советской оккупацией. Они всегда обособленно держались, на это были веские основания, в первую очередь не добровольно вошли в состав СССР.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1454
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 12:37
А ничего , что я за 111 встану, для Вас это ни чём не говорит? Для меня прежде всего безопасность моей Родины
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1454
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 12:40
Сколько можно раздувать возможность гражданской войны. поостыньте , я понимаю Вы как сказал один политолог, телом в Казахстане, а головой в России, но нельзя же так
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1214
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 12:45
'' Реальность же такова, что такие хорошие параметры американской экономики за последние 100 были лишь трижды.
После Первой мировой, Второй мировой и развала СССР.
Импульса в среднем хватало примерно лет на 15.
А дальше в цикле спад и без геополитической перестройки ничего волшебного американская экономика почему то не показывает.''©
После Первой мировой, Второй мировой и развала СССР.
Импульса в среднем хватало примерно лет на 15.
А дальше в цикле спад и без геополитической перестройки ничего волшебного американская экономика почему то не показывает.''©
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 13:01
Цитата:
За Грузию, там срочную службу два года в составе Советской армии служил в Аджарии в г.Батуми. В 2008 году при поддержке вооружённых сил России самоопределились и превозгласили себя независимыми республиками Южная Осетия и Республика Абхазия. По международному праву они были неотделимые части Грузии, соответственно Грузия с данными действиями РФ не смирились, там мина замедленного действия, со временем рванёт. По подобию Нагорно-Карабахского конфликта.
В 2021 году режиссёру А.Сокурову, когда последний предложил распустить те субъекты которые не хотят жить в составе РФ. В.Путин, тогда сказал: не будите лихо, что между субъектами Федерации 2000 территориальных споров и.т.д.
На мой взгляд россиянам следует заняться внутренними проблемами, из-за санкций рынки сбыта нефти и газа уменьшились, инвестиций практически не вкладываются иностранными государствами и.т.д. В заметке ты отметил мол мощное выступление, пусть будет мощным. Мы наблюдатели и информационное поле единое, посмотрим какие результаты будут. На социалку деньги выделены будут, ждут тенологический, научный, экономический прогресы. Газ в населённые пункты будут проводить, дороги строит.
Посмотрим, бюджет на 2023 год свёрстан при цене на нефти 70 долларов, нужно более 29 триллионов рублей, при этом дефицит составит 3 триллиона рублей. Нефть по сведениям Центробанка будет 55 долларов, плюс ещё 3 триллиона рублей дефицит будет. Доходная часть составит по прогнозам около 23 триллиона рублей. Еще на войну с НАТО деньги нужны будут. Деньги находящияся в Фонде Национального Благосостояния со слов экономиста В.Милова в этом году закончатся, а если противостояние продлится.
Украина сама разберётся своими проблемами, тем более, уже сами отдельные политики РФ и военные признали, что там бандеровцев пару тысяч. Иначе за три дня Киев взяли бы и народ перешел бы на их сторону. Но этого не произошло.
[Исправлено: Kairat stayer, 22.02.2023 - 13:31]
сайлау курманов:
С какого это хрена Америке сдались украинцы, грузины, прибалты, коих они так приласкали и полюбили.
С какого это хрена Америке сдались украинцы, грузины, прибалты, коих они так приласкали и полюбили.
За Грузию, там срочную службу два года в составе Советской армии служил в Аджарии в г.Батуми. В 2008 году при поддержке вооружённых сил России самоопределились и превозгласили себя независимыми республиками Южная Осетия и Республика Абхазия. По международному праву они были неотделимые части Грузии, соответственно Грузия с данными действиями РФ не смирились, там мина замедленного действия, со временем рванёт. По подобию Нагорно-Карабахского конфликта.
В 2021 году режиссёру А.Сокурову, когда последний предложил распустить те субъекты которые не хотят жить в составе РФ. В.Путин, тогда сказал: не будите лихо, что между субъектами Федерации 2000 территориальных споров и.т.д.
На мой взгляд россиянам следует заняться внутренними проблемами, из-за санкций рынки сбыта нефти и газа уменьшились, инвестиций практически не вкладываются иностранными государствами и.т.д. В заметке ты отметил мол мощное выступление, пусть будет мощным. Мы наблюдатели и информационное поле единое, посмотрим какие результаты будут. На социалку деньги выделены будут, ждут тенологический, научный, экономический прогресы. Газ в населённые пункты будут проводить, дороги строит.
Посмотрим, бюджет на 2023 год свёрстан при цене на нефти 70 долларов, нужно более 29 триллионов рублей, при этом дефицит составит 3 триллиона рублей. Нефть по сведениям Центробанка будет 55 долларов, плюс ещё 3 триллиона рублей дефицит будет. Доходная часть составит по прогнозам около 23 триллиона рублей. Еще на войну с НАТО деньги нужны будут. Деньги находящияся в Фонде Национального Благосостояния со слов экономиста В.Милова в этом году закончатся, а если противостояние продлится.
Украина сама разберётся своими проблемами, тем более, уже сами отдельные политики РФ и военные признали, что там бандеровцев пару тысяч. Иначе за три дня Киев взяли бы и народ перешел бы на их сторону. Но этого не произошло.
[Исправлено: Kairat stayer, 22.02.2023 - 13:31]
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 13:01
Они всегда обособленно держались, на это были веские основания
Хотел бы я знать об этих веских основаниях, неблагодарные сволочи, их экономика была одна из лучших в союзе: вся электроника, автопром и химия. Кажется я знаю из-за чего у них нелюбовь. Их вначале раскулачили, затем выслали Сибирь. Так это сто лет назад было, но после войны ведь они лучше всех жили
Хотел бы я знать об этих веских основаниях, неблагодарные сволочи, их экономика была одна из лучших в союзе: вся электроника, автопром и химия. Кажется я знаю из-за чего у них нелюбовь. Их вначале раскулачили, затем выслали Сибирь. Так это сто лет назад было, но после войны ведь они лучше всех жили
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1214
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 13:06
Цитата:
Выступление прошло под лозунгом - Потуже поясок!
Дантист:
Даже западные СМИ признали, что обращение Путина было мощным
Даже западные СМИ признали, что обращение Путина было мощным
Выступление прошло под лозунгом - Потуже поясок!
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 13:11
Цитата:
Цитата:
Многие грамотеи и "грамотеи" наверное не знают. Так 1989 году на первом съезде народных депутатов СССР академик диссидент А.Д.Сахаров предложил распустить СССР и заново на добровольной основе создать Союз. Его депутаты не стали даже слушать. Если бы послушали бы, тогда, возможно Литва, Эстония, Латвия вышли бы из состава СССР, впоследствии создали бы более мощное Новое образование. Но увы, этого не случилось и через два года СССР распался.
Kairat stayer:
В 2021 году режиссёру А.Сокурову, когда последний предложил распустить те субъекты которые не хотят жить в составе РФ. В.Путин, тогда сказал: не будите лихо, что между субъектами Федерации 2000 территориальных споров и.т.д.
В 2021 году режиссёру А.Сокурову, когда последний предложил распустить те субъекты которые не хотят жить в составе РФ. В.Путин, тогда сказал: не будите лихо, что между субъектами Федерации 2000 территориальных споров и.т.д.
Цитата:
Kairat stayer:
Эстония, Латвия и Литва в 1940 были захвачены СССР, то есть оккупированы, далее в ходе второй мировой войны оккупированы нацисткой Германией. В настоящее время и ранее мировое сообщество считало действия СССР в 1940 году советской оккупацией. Они всегда обособленно держались, на это были веские основания, в первую очередь не добровольно вошли в состав СССР.
Эстония, Латвия и Литва в 1940 были захвачены СССР, то есть оккупированы, далее в ходе второй мировой войны оккупированы нацисткой Германией. В настоящее время и ранее мировое сообщество считало действия СССР в 1940 году советской оккупацией. Они всегда обособленно держались, на это были веские основания, в первую очередь не добровольно вошли в состав СССР.
Многие грамотеи и "грамотеи" наверное не знают. Так 1989 году на первом съезде народных депутатов СССР академик диссидент А.Д.Сахаров предложил распустить СССР и заново на добровольной основе создать Союз. Его депутаты не стали даже слушать. Если бы послушали бы, тогда, возможно Литва, Эстония, Латвия вышли бы из состава СССР, впоследствии создали бы более мощное Новое образование. Но увы, этого не случилось и через два года СССР распался.
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 13:14
Кто-нибудь задавался вопросом, почему в США одна из лучших экономик в мире?
Не потому что у них печатный станок, хотя это тоже играет ключевую роль. Главная причина в том, что у них сильный парламент. Вытворял бы их президент что-нибудь как Ельцин, на второй день закроют в психушку.
Не потому что у них печатный станок, хотя это тоже играет ключевую роль. Главная причина в том, что у них сильный парламент. Вытворял бы их президент что-нибудь как Ельцин, на второй день закроют в психушку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3036
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 13:14
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 13:15
Цитата:
Не нам судить, это их право и международное право на их стороне была и до настоящего времени на их стороне.
сайлау курманов:
Хотел бы я знать об этих веских основаниях, неблагодарные сволочи, их экономика была одна из лучших в союзе: вся электроника, автопром и химия...
Хотел бы я знать об этих веских основаниях, неблагодарные сволочи, их экономика была одна из лучших в союзе: вся электроника, автопром и химия...
Не нам судить, это их право и международное право на их стороне была и до настоящего времени на их стороне.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 729
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 13:23
Цитата:
Не может быть лучшей в мире экономика, построенная на грабежах.
США нажились и наживаются на войнах (продажа оружия воюющим сторонам) и на раздаче своих фантиков за реальные ресурсы. Как только на планете воцаряется мир, экономика штатов начинает загибаться. И они снова и снова где-нибудь пытаются снова поджечь очередной конфликт. Что мы сейчас и наблюдаем на территории Украины.
США уже столько задолжали, что им никакой печатный станок не поможет. Вся их надежда на мировую войну, которая всё спишет и позволит штатам снова выйти сухими из воды...
И вся надежда планеты - Россия, которая не даёт этой войне разгореться.
сайлау курманов:
в США одна из лучших экономик в мире?
в США одна из лучших экономик в мире?
Не может быть лучшей в мире экономика, построенная на грабежах.
США нажились и наживаются на войнах (продажа оружия воюющим сторонам) и на раздаче своих фантиков за реальные ресурсы. Как только на планете воцаряется мир, экономика штатов начинает загибаться. И они снова и снова где-нибудь пытаются снова поджечь очередной конфликт. Что мы сейчас и наблюдаем на территории Украины.
США уже столько задолжали, что им никакой печатный станок не поможет. Вся их надежда на мировую войну, которая всё спишет и позволит штатам снова выйти сухими из воды...
И вся надежда планеты - Россия, которая не даёт этой войне разгореться.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23299
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 13:37
Путин дал понять, что хочет продолжать войну, но путей выхода из тупика не назвал, - британская разведкаВ Минобороны Британии отметили, что путин 21 февраля в своем обращении продолжил речь в том же духе, что и 6 месяцев назад, в частности, подавая сомнительный нарратив об экзистенциальной борьбе и говоря, что все "идет по плану". Однако никаких практических мер по выходу рф из тупика на поле боя он не назвал, а только охарактеризовал западные элиты, как "символ тотальной беспринципной лжи". В разведке считают, что это делает заявления путина неэффективными.
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