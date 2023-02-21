Отправлено: - 13:11

Kairat stayer:

В 2021 году режиссёру А.Сокурову, когда последний предложил распустить те субъекты которые не хотят жить в составе РФ. В.Путин, тогда сказал: не будите лихо, что между субъектами Федерации 2000 территориальных споров и.т.д.

Kairat stayer:

Эстония, Латвия и Литва в 1940 были захвачены СССР, то есть оккупированы, далее в ходе второй мировой войны оккупированы нацисткой Германией. В настоящее время и ранее мировое сообщество считало действия СССР в 1940 году советской оккупацией. Они всегда обособленно держались, на это были веские основания, в первую очередь не добровольно вошли в состав СССР.

Цитата:Цитата:Многие грамотеи и "грамотеи" наверное не знают. Так 1989 году на первом съезде народных депутатов СССР академик диссидент А.Д.Сахаров предложил распустить СССР и заново на добровольной основе создать Союз. Его депутаты не стали даже слушать. Если бы послушали бы, тогда, возможно Литва, Эстония, Латвия вышли бы из состава СССР, впоследствии создали бы более мощное Новое образование. Но увы, этого не случилось и через два года СССР распался.