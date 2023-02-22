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≡ Подпольное производство алкоголя "накрыли" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46223
Подпольное производство алкоголя "накрыли" в Костанае
Отправлено: 22.02.23 - 10:00
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Владелец одного из местных ТОО производил алкоголь в своем цеху, чтобы не платить акцизы. На него он клеил поддельные учетно-контрольные марки, которые делал тут же.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2939
Re: Подпольное производство алкоголя "накрыли" в...
Отправлено: 22.02.23 - 10:00
#1
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Талас, Лоза - даже заводского изготовления - это шмурдяк. Не, думаю, что подпольное пойло от оригинала отличается.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5885
Re: Подпольное производство алкоголя "накрыли" в...
Отправлено: 22.02.23 - 11:48
#2
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Это популярный у бомжей и бедного населения напиток. По моим наблюдениям, потребление сего приводит слепоте и деградации личности. Что самое удивительное, не смотря на массовый убыль потребителей,растет количество вновь прибывших, среди которых пенсионеры,школьники и даже недавно бросившие. По словам активных пользователей, напиток по вкусовым качествам не уступает элитным винам, а по градусам некоторых наименовании доходит до 22% содержания спирта. Например, если исходить по крепости, четыре бутылки по 0,7 равно трем бутылкам водки. А по денежным расчетам первые дешевле вторых в два раза. Поэтому, мне кажется политика правительства о повышении ставок акцизов неправильная, народ должен потреблять качественные и дешевые продукты, хоть даже водка.
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