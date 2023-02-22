Re: Подпольное производство алкоголя "накрыли" в...

Отправлено: - 11:48

Это популярный у бомжей и бедного населения напиток. По моим наблюдениям, потребление сего приводит слепоте и деградации личности. Что самое удивительное, не смотря на массовый убыль потребителей,растет количество вновь прибывших, среди которых пенсионеры,школьники и даже недавно бросившие. По словам активных пользователей, напиток по вкусовым качествам не уступает элитным винам, а по градусам некоторых наименовании доходит до 22% содержания спирта. Например, если исходить по крепости, четыре бутылки по 0,7 равно трем бутылкам водки. А по денежным расчетам первые дешевле вторых в два раза. Поэтому, мне кажется политика правительства о повышении ставок акцизов неправильная, народ должен потреблять качественные и дешевые продукты, хоть даже водка.