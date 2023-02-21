Мощное выступление Владимира Путина

Отправлено: - 00:07

Фрагменты из статьи «Христианство и патриотизм», которую Лев Николаевич Толстой написал в 1893-94 гг., но из-за цензуры не смог опубликовать.



Впервые в России эта статья в числе других запрещенных статей Толстого появилась лишь в 1906 г. в издании Н.Е. Фельтена, за что тот был привлечен к судебной ответственности.





*** "Правительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения других народов и от внутренних врагов и что единственное средство спасения от этой опасности состоит в рабском повиновении народов правительствам.



Так это с полной очевидностью видно во время революций и диктатур и так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет свое существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не било, то было бы хуже.



Уверив народы, что они в опасности, правительства подчиняют себе их. Когда же народы подчинятся правительствам, правительства эти заставляют народы нападать на другие народы.



И, таким образом, для народов подтверждаются уверения правительств об опасности от нападения со стороны других народов.



Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство.



И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма и ненависти к убийству, газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход.





Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей.



Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно.



Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звезды.



Засуетятся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело.



И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей — люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят.



Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем людей, которых они никогда не видали, которые им ничего н сделали и не могут сделать дурного."