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≡ Мощное выступление Владимира Путина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46223
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 17:29
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Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1450
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 20:56
#15
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Добринцофф:
Германия уже не та,[/quote Ну а так точно Я за Украину, что мне не мешает быть вместе с Вами уважаемые форумчане, каких бы взглядов Вы бы не придерживались
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1450
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 21:02
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
китайский лидер,

Как говорит Кайрат Стайер, цитируйте меня выше, Китай по своей философии , которая записана у них в Конституции никогда не переступит границы другого государства
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
724
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 21:11
#17
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Я так понял, что надо мне всё-таки посмотреть это обращение... :-)
Уж больно у кого-то подгорает от него... :-)
Любопытно стало...
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
243
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 21:18
#18
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111! ты ткперь точно спать не будешь! Давай уже прячь нажитое НЕПОСИЛЬНЫМ трудом, и за кардон!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1107
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 22:15
#19
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Цитата:
Выступление много раз прерывалось бурными аплодисментами, слушатели вставали и аплодировали , тут я вспомнил как проходили партийные съезды в брежневские времена.

Источник:


уважаемый товарищ бункерный вождь торжественно заявил, что если враги будут продолжать угрожать нам, то наша партия и правительство будут решительно отвечать ядерным оружием.Ни дат ни взять Северная Корея Хотел стать А ведь он, мало того, что просто совершил бесчестный поступок по отношению к соседнему суверенному государству, он поставил под удар благополучие собственного народа

Жил бункерный со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик добывал нефть и газ,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в Молдову закинул невод
-Пришёл невод с одним Приднестовьем.
Он в другой раз закинул невод
-Пришёл невод с Осетией и Абхазией
.В третий раз закинул невод в Украину
-Пришёл невод с одной с Крымом,
В четвёртый раз закинул невод в Украину и получил по зубам..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1212
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 23:12
#20
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
563
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 23:23
#21
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Цитата:
111:

отдельное спасибо за краткое освещение. Смотреть такое для меня немного сложновато. Собственно как и восприятие одного пенсионера, из-за которого не только пенсионеры страны жить не могут, но уже и молодняк. И уже и не одной страны.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1212
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 00:07
#22
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Фрагменты из статьи «Христианство и патриотизм», которую Лев Николаевич Толстой написал в 1893-94 гг., но из-за цензуры не смог опубликовать.

Впервые в России эта статья в числе других запрещенных статей Толстого появилась лишь в 1906 г. в издании Н.Е. Фельтена, за что тот был привлечен к судебной ответственности.


*** "Правительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения других народов и от внутренних врагов и что единственное средство спасения от этой опасности состоит в рабском повиновении народов правительствам.

Так это с полной очевидностью видно во время революций и диктатур и так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет свое существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не било, то было бы хуже.

Уверив народы, что они в опасности, правительства подчиняют себе их. Когда же народы подчинятся правительствам, правительства эти заставляют народы нападать на другие народы.

И, таким образом, для народов подтверждаются уверения правительств об опасности от нападения со стороны других народов.

Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство.

И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма и ненависти к убийству, газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход.


Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей.

Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно.

Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звезды.

Засуетятся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело.

И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей — люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят.

Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем людей, которых они никогда не видали, которые им ничего н сделали и не могут сделать дурного."
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1027
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 08:07
#23
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111 "...И тут Остапа понесло..
." Даже западные СМИ признали, что обращение Путина было мощным, тут Сайлау прав! Публикуя фотки пострадавших на-в Украине, игонорировать погибших детей Донбасса, это игра в одни ворота
Про создание баз НАТО там же, плюс в Крыму, даже просто посмотреть на карту их размещения и не видеть цели этого блока, просто надо быть слепым. Про биолаборатории по всему миру, включая Казахстан, тоже не слышал? Так что Путин просто обязан был устранять угрозу, что он и делает.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23298
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 08:51
#24
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Цитата:
Дантист:
Публикуя фотки пострадавших на-в Украине, игонорировать погибших детей Донбасса, это игра в одни ворота

Это как?
Я всегда говорил, еще с 2014го года, что Россия, напав на Украину еще тогда, повинна в гибели этих детей.
Не напала бы, и не было б ничего.
Война идет уже 9 лет, если что.
Цитата:
Дантист:
Про биолаборатории по всему миру, включая Казахстан, тоже не слышал

Нет.
Покажи хоть одно доказательство, где уничтожена хоть одна лаборатория с боевыми комарами или боевыми вшами, коими страдают российские военные.
Казахстан почему, то есть ты хочешь, чтобы ваши войска и у нас сделали то же самое, просто из за вранья, что они вытворяют сейчас в Украине?
Цитата:
Дантист:
создание баз НАТО там же, плюс в Крыму

Ну на это отвечать нет смысла.
Содали базы НАТО в Крыму??
Это высший пилотаж вранья для Глубинного народа, который не знает, что такое унитаз.
Или стиральная машинка..
Да, такие вот и идут на войну..
У нас слава Аллаху народ более просвещен в таких делах..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2939
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 10:03
#25
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9202
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 10:09
#26
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Цитата:
111:
Я всегда говорил, еще с 2014го года, что Россия, напав на Украину еще тогда, повинна в гибели этих детей.

Так причём здесь невинные дети Донбасса?
Разве дети Донбасса напали на Украину?
То есть укрофашисты вместо того что бы идти в Крым и воевать с военными России, в отместку убивают беззащитных, невинных детей донбасса и это твой идеал?Вот эти сволочи которым ты поклоняешься и превозносишь последние полгода в каждом своём комментарии.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3883
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 10:12
#27
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Цитата:
saba:
Как говорит Кайрат Стайер, цитируйте меня выше, Китай по своей философии , которая записана у них в Конституции никогда не переступит границы другого государства


Чёта, вы опять мой опыт неправильно перенимаете. В данном случае не выше цитируйте, а правильно будет недавно отмечал и далее цитирование с ссылкой указываю.

На мой взгляд Китай не решится пойти на обострения в силу многих причин. Недавно отмечал, что товарооборот Китая с странами ЕС и США (1,6 триллион долларов) в 8 раз больше чем с Россией (190 миллиарда долларов). Также отмечал, что Китай и так скупает по бросовым ценам нефть и газ.

По величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) США (15,69%-2021г.), ЕС (около 22%) и Китай (18,56%-2021г.), по совокупности составляют более 50% от мирового ВВП по ППС. Соответственно Россия 3,07%-2021 г. от мирового.

Получается, что США, Китай и ЕС подпирают мировую экономику, а в областном центре у нас в установленной стеле по пр.Абая земной шар и орла подпирают четыре мифических коня.

При этом, я не против установки мифических коней, орлов, если это эстетически было бы красиво, к месту и имело бы какое-то значение-историческое, культурное и.т.д. Также отмечал, что там следовало бы установить памятник Абаю Кунанбаеву. Установили же мифических коней по Тәуелсіздік на мосту, опять же на мой взгляд неплохо смотрятся и к месту.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3883
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 10:20
#28
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По заметке пропаганда соседей на всяких ток-шоу и других передачах великих Россиян круглосуточно говорит, что Запад загнивает и загибается, а вчера узнал, ещё оказывается и вырождается.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3895
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 22.02.23 - 10:38
#29
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Никакое это не мощное выступление - что то я не почувствовал этой самой мощности: - ни в цифрах, ни в аргументации целей этой самой СВО ( уже и речи не идёт о двух ДЕ) ни даже в самой тональности выступления оратора: - мне даже оно показалось слабым, обескураженным и как бы Путин подавал сигналы Западу, прежде всего США: -ребята, что я наделал, давайте мириться, ищите пути примирения, я больше уже не могу воевать с целым миром, не загоняйте меня в угол или я что нибудь совершу неадекватное.

[Исправлено: ACROS, 22.02.2023 - 10:42]
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