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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 764 из 765«1...762763764765»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 16:41
#11446
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Ответка Байдену, на которой кое кто спит даже..
Скукота..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 16:44
#11447
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В России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения, — ГУРДля этого создаются так называемые «участки оповещения», которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам. В частности, руководством новосибирского государственного педагогического университета, томского политехнического университета, томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на «участках оповещения».Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено.🇺🇦 Украина Сейчас
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 16:48
#11448
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«Мы не воюем с народом Украины. Народ Украины сам стал заложником киевского режима», - Путин🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🇺🇦 Украина Сейчас



Хех..
То есть народ сам виноват, что оказался на пути агрессии России и теперь погибает правильно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 16:51
#11449
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🤡 Целую часть своего обращения Путин посвятил ЛГБТ-сообществу и однополым бракам:💩Посмотрите, что делают на Западе. Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки;💩Запад не скрывает своей цели — нанести России стратегическое поражение. Для нас это значит покончить с нами раз и навсегда. Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы соответствующим образом будем на это реагировать;💩Запад предлагает идею гендерно-нейтрального Бога. Прости им, Господи, они не ведают, что творят;💩 Мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения и мы сделаем это;💩Посмотрите священное писание и другие книги, там сказано, что семья — это союз мужчины и женщины.🇺🇦 Украина Сейчас


То есть войну начала Россия, просто так, потому что Геи кому то в Кремле не понравились?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 16:52
#11450
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"Мы не воюем с народом Украины" - Путин

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 16:55
#11451
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Наконец то речь Путина закончилась.
Гимн

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 17:04
#11452
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Какое то массовое оцепенение..
За этот час не было ни одного воровства среди z-патриотов, ни одной взятки, ни одного хищения денег.
Магазины закрылись, больницы не работали, заводы встали..
Все смотрели телевизер, ибо он там это сама жизнь..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 17:05
#11453
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Заметили, что ни одного россиянина сегодня до Обращения не было на сайте?
Все молились и плакали перед телевизером..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 17:35
#11454
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И на колени вставали

[Исправлено: Гога, 21.02.2023 - 14:36]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 17:56
#11455
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Цитата:
Гога:
И на колени вставали

Это само собой же..
Ну как, много лапши на уши навалило?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 21:29
#11456
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Цитата:
111:
Ну как, много лапши на уши навалило?

----Какой ты смешной ! Без России жить не можешь . Ты думаешь тут каждый первый перед ящиком сидит на коленях и внимает каждому слову ?? Наивный .Спросил у семи соседей - никто не смотрел .Я тоже не смотрел и не собирался .Тебя это больше интересует .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:17
#11457
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Цитата:
Гога:

Вас так жалко..
Хотя..
Хотя вы сами заслужили этого, сами должны быть ответственны..
Блин, чуть не сказал, за гибель ваших сыновей..
Нет, вам наоборот выгодно, чтоб за вас погибали дети не очень богатых людей, дети из нищеты, кому не откупиться, кто видит в этой войне хоть что то, чтоб вылезти из долговой ямы и хоть как то провести концы с концами..

[Исправлено: 111, 22.02.2023 - 00:17]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:20
#11458
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Ух, сегодня и буранище был..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:20
#11459
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Костанай, наш город и мы тут хозяева

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.02.23 - 00:21
#11460
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Эх, хорошо то как..
Еще сегодня и в 22.00 гуляли..

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