Отправлено: - 16:51

🤡 Целую часть своего обращения Путин посвятил ЛГБТ-сообществу и однополым бракам:💩Посмотрите, что делают на Западе. Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки;💩Запад не скрывает своей цели — нанести России стратегическое поражение. Для нас это значит покончить с нами раз и навсегда. Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы соответствующим образом будем на это реагировать;💩Запад предлагает идею гендерно-нейтрального Бога. Прости им, Господи, они не ведают, что творят;💩 Мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения и мы сделаем это;💩Посмотрите священное писание и другие книги, там сказано, что семья — это союз мужчины и женщины.🇺🇦 Украина СейчасТо есть войну начала Россия, просто так, потому что Геи кому то в Кремле не понравились?