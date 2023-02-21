В России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения, — ГУРДля этого создаются так называемые «участки оповещения», которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам. В частности, руководством новосибирского государственного педагогического университета, томского политехнического университета, томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на «участках оповещения».Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено.🇺🇦 Украина Сейчас
🤡 Целую часть своего обращения Путин посвятил ЛГБТ-сообществу и однополым бракам:💩Посмотрите, что делают на Западе. Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки;💩Запад не скрывает своей цели — нанести России стратегическое поражение. Для нас это значит покончить с нами раз и навсегда. Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы соответствующим образом будем на это реагировать;💩Запад предлагает идею гендерно-нейтрального Бога. Прости им, Господи, они не ведают, что творят;💩 Мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения и мы сделаем это;💩Посмотрите священное писание и другие книги, там сказано, что семья — это союз мужчины и женщины.🇺🇦 Украина Сейчас
Какое то массовое оцепенение.. За этот час не было ни одного воровства среди z-патриотов, ни одной взятки, ни одного хищения денег. Магазины закрылись, больницы не работали, заводы встали.. Все смотрели телевизер, ибо он там это сама жизнь..
----Какой ты смешной ! Без России жить не можешь . Ты думаешь тут каждый первый перед ящиком сидит на коленях и внимает каждому слову ?? Наивный .Спросил у семи соседей - никто не смотрел .Я тоже не смотрел и не собирался .Тебя это больше интересует .
Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать