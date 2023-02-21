Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ. Читать новость
"Таежный тупик": у Зеленского иронически потроллили послание ПутинаСоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ."Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике", — подчеркнул Подоляк.
Путин в послании не назвал цели войны, но дал понять, что она будет долгойВладимир Путин за более чем час своего послания Федеральному собранию так и не назвал конечную цель войны в Украине и что может считаться ее окончанием. Вопреки некоторым прогнозам он не стал и менять статус боевых действий, которые так и остаются, с официальной точки зрения российских властей, «специальной военной операцией». Путин также никак не прокомментировал текущий ход боевых действий. В то же время Путин дал понять, что считает возможным длительный конфликт. Это следует из его предложения давать участникам «спецоперации» 14 дней отпуска, «чтобы у каждого бойца была возможность навестить семью».Кроме того, Путин предложил создать «специальный адресный фонд» для помощи «семьям погибших и ветеранам СВО», а также закрепить за каждым из них «персонального социального работника».
Каналы, связанные с ЧВК Вагнера, проигнорировали послание Путина. Ряд патриотических блогеров – раскритиковалиТелеграм-каналы Reverse side of the medal и Grey Zone, связанные с ЧВК Вагнера, проигнорировали послание Владимира Путина Федеральному собранию.Как обратила внимание «Вёрстка», последние посты в этих пабликах посвящены ситуации с нехваткой боеприпасов в ЧВК Вагнера. Канал Grey Zone после начала послания также разместил «гифку» с крестящимся Константином Хабенским на фоне российского флага.При этом ряд «патриотических» каналов раскритиковали послание из-за его тональности и содержания. Игорь Стрелков в ироничной манере прокомментировал очередные жалобы президента на «западных партнёров», которые якобы обманули Путина.«Начало трансляции: президент рассказывает, как его «провели за нос». Жалуется на партнеров. Перестал жаловаться, пустил слезу о беднейших странах. Опять ругает партнеров», - написал Стрелков, отметив, что Путин не сказал ни слова о неудачах и и поражениях
Так, все ясно: СВО продолжится в текущем режиме непонятно чего. Война или даже КТО не объявлены и не будут. В армии - все прекрасно и делается ещё лучше. Ни слова о неудачах и поражениях. Бла-бла-бла, дальше нет смысла слушать.
Не надо нервничать, истерика вам не поможет. Через два дня выступит китайский лидер, два государства в купе с Индией, Ираном будут бороться с либеральным западом. Скоро им придет кирдык, что меня радует
Я комментирую статью. С каких пор комментирование это невничание? По поводу того, что придет кирдык Германии или Италии, мне плевать.. Мне врали об этом еще когда мне было 5 лет, начиная с садика.. А ты до сих пор все еще веришь в детские сказки?
111: По поводу того, что придет кирдык Германии или Италии, мне плевать.. Мне врали об этом еще когда мне было 5 лет, начиная с садика..
Германия уже не та,я регулярно общаюсь с нашими немцами они всё расказывают без преукрас. те люди которые не уехали и сумели найти себя в Казахстане или России ,живут лучше чем они там. В Германии по сравнению с нами относительно хорошо простым работягам,на их зп можно в принципе жить и даже пару раз в году съездить в отпуск,а вот допустим если взять обыкновенного нашего хапугу с 10-15 хатами который наживается на бесквартирных гражданах,то здесь такому гораздо комфортнее.
Добринцофф: наживается на бесквартирных гражданах,то
Ух, а какова точность сарказма! Наверно сродни тем хапугам, которые наживаются на голодающем населении, перепродавая им втридорога еду.. А по сути то вопроса то конечно мимо.. Ты говоришь о гастарбайтерах, а где им хорошо? Ну кроме тех, кто конечно умен или везуч как Маск? Судить по жизни Рамшанов или Жамшутов, знаешь ли это гиблое дело.. Может судить о жизни коренного населения все же, как там и как в наших развитых странах, где люди порой не знают, что такое унитаз образно говоря и не какают и писают буквально стоя в наших современных в кавычках поездах? Может об этом говорить надо, а не о жизни отдельных гастарбайтеров?
По всей видимости, если Владимиру Владимировичу суждено будет зачитывать следующее послание (по итогам наступившего года), то заманивать зрителей и слушателей придется уже более радикальными методами. На пример - всех бюджетников организованно сгонять к экранам под контролем МВД и прокуратуры, а остальным обещать что-то типа:"Президент выступит с сольной юмористической программой, станцует и споёт, сыграет на губной гуделке, покажет пародию на Джозефа Байдена и других политических лидеров современности! А также вас ждут пантомима, предсказания будущего по Ванге, практическая демонстрация шаманского транса и кулинарный мастер-класс с президентской кухни! В качестве приятного дополнения - сказки о вашем настоящем".Иначе зрителя сложно будет привлечь, просмотры упадут, Владимир Владимирович расстроится и будет в плохом настроении, и его рейтинг по версии ВЦИОМ начнет расти еще стремительнее, чем в году минувшем.
Я просто с смотрю на жизнь, там и тут, понимаю что там они живут лучше. До сих пор политики , те кто у нас, не смогли достучаться до моего сердца. Выскажитесь здесь, о проблемах своего двора, о проблемах малого и среднего бизнеса, Я имею в в виду Вас уважаемые пользователи, почему Добринцов бьется со своими проблемами один, почему Ю джин со своими лучшими среди нас, проблемами один, почему 111, не может со своими проблемами быть наедине, наверное политики должны достучатся до сердца каждого,а пока я предлагаю что то сделать для каждого из нас
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