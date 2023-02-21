Прогноз на 5 дней
пасмурно+1°C
  • 747 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке" прокомментировали в департаменте госдоходов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46222
На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке" прокомментировали в департаменте госдоходов
Отправлено: 21.02.23 - 12:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 февраля, в 17.10, в пробке корреспондент "НГ" насчитал около 80 грузовых машин - в основном крытые фуры, а также около десяти автовозов с российскими номерами и новенькими Jac в прицепе.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23286
Re: На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке"...
Отправлено: 21.02.23 - 12:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять хитрые россияне что то там мутят..
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1026
Re: На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке"...
Отправлено: 21.02.23 - 12:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Опять хитрые россияне что то там мутят..

Да у тебя, даже если чирей на ... кое -где вскочет, все равно россияне будут виноваты :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23286
Re: На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке"...
Отправлено: 21.02.23 - 12:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
кое -где вскочет, все равно россияне будут виноваты

Почему виноваты?
Мне их жаль, от такой жизни только хитрым и надо быть..
Крытые же фуры, может там мобики толпами прячутся, те, кто не хочет быть пушечным мясом..
Конечно мы их примем.
Завтра и ко мне приезжают родственники тех, кто тут живет, посмотреть на своего сынка, который должен идти воевать за олигархов, но сбежал..
Мать, сестра, отец..
Возможно они тоже там застряли где то..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23286
Re: На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке"...
Отправлено: 21.02.23 - 13:01
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотели прорубить двухстворчатые двери в Ойропу, а получилось лишь форточка, и то через Казахстан..
Тут конечно очереди это нормально..
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9021
Re: На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке"...
Отправлено: 21.02.23 - 13:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везут фурами пожрать, чтобы захлебывающиеся желчью, с голоду не пухли. Но они будут клять и принимать, хаять и жрать москальское... как это знакомо, как это показательно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23286
На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке" прокомментировали в департаменте госдоходов
Отправлено: 21.02.23 - 13:40
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Везут фурами пожрать, чтобы захлебывающиеся желчью, с голоду не пухли. Но они будут клять и принимать, хаять и жрать москальское.

Да, и в Ойропу и в Китай, и в Турцию..
Но только это же не благотворительность, это бизнес..
От туда и от нас тоже многое вывозят, пустыми же не ходят..
Тоже так же и питание и тот же лук, и те же продукты..
А то как то однобоко товарищи рассуждаете..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
217
Re: На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке"...
Отправлено: 21.02.23 - 20:27
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Опять хитрые россияне что то там мутят..

.......ты на соседей бочку не кати ты говорил что в окатыше тонешь и собирался на оевропу фуры гнать с ентим окатышем.Сам очередь создал а гонишь на соседей....
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1107
На границе фуры стоят хмуро - Очереди на "Кайраке" прокомментировали в департаменте госдоходов
Отправлено: 21.02.23 - 22:31
#8
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS