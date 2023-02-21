Отправлено: - 19:25

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По поводу того, что придет кирдык Германии или Италии, мне плевать.. Мне врали об этом еще когда мне было 5 лет, начиная с садика..

Цитата:Германия уже не та,я регулярно общаюсь с нашими немцами они всё расказывают без преукрас.те люди которые не уехали и сумели найти себя в Казахстане или России ,живут лучше чем они там.В Германии по сравнению с нами относительно хорошо простым работягам,на их зп можно в принципе жить и даже пару раз в году съездить в отпуск,а вот допустим если взять обыкновенного нашего хапугу с 10-15 хатами который наживается на бесквартирных гражданах,то здесь такому гораздо комфортнее.