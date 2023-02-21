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≡ Список статей, по которым я проходил подозреваемым, заметно сократился – Михаил Козачков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46222
Список статей, по которым я проходил подозреваемым, заметно сократился – Михаил Козачков
Отправлено: 21.02.23 - 18:58
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Журналист также приносит извинения тем, кто, по его словам, пострадал от его работы – семья Абдыгаппаровых, Зарина Акшолакова и Азима Абдуллаева, а также их семьям.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13455
Re: Список статей, по которым я проходил подозреваемым, заметно...
Отправлено: 21.02.23 - 18:58
#1
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Цитата:
Он также приносит извинения тем, кто, по его словам, пострадал от его работы – семья Абдыгаппаровых, Зарина Акшолакова и Азима Абдуллаева, а также их семьям.

Источник:


извинения на хлеб не намажешь

по сути казачков признался в том что являлся инфо киллером получая бабки за хейт в отношении 3 лиц
раз так пусть сидит, темболее понятно что его признания не были выбиты силой или угрозами, просто наш мишка испугался того же срока как у инфо киллера абжана (10 лет) вот и расплакался извиняясь перед всеми ожидая поблажек

лет 5 точно заслужил и выплату компенсации пострадавшим от него компаниям и иным лицам в миллионов 200
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