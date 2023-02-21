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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48115 Он также приносит извинения тем, кто, по его словам, пострадал от его работы – семья Абдыгаппаровых, Зарина Акшолакова и Азима Абдуллаева, а также их семьям.Источник:

Цитата:извинения на хлеб не намажешьпо сути казачков признался в том что являлся инфо киллером получая бабки за хейт в отношении 3 лицраз так пусть сидит, темболее понятно что его признания не были выбиты силой или угрозами, просто наш мишка испугался того же срока как у инфо киллера абжана (10 лет) вот и расплакался извиняясь перед всеми ожидая поблажеклет 5 точно заслужил и выплату компенсации пострадавшим от него компаниям и иным лицам в миллионов 200