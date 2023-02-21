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≡ Назван срок, когда исчезнет дефицит детсадов в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46220
Назван срок, когда исчезнет дефицит детсадов в Казахстане
Отправлено: 21.02.23 - 14:08
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В Министерстве просвещения назвали срок, когда исчезнет дефицит детских садов в Казахстане. По словам директора департамента дошкольного образования, сегодня в республике функционируют 11 104 дошкольные организации c контингентом 1 115 460 детей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23263
Назван срок, когда исчезнет дефицит детсадов в Казахстане
Отправлено: 21.02.23 - 14:08
#1
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В Рудном мы не достояли, с самого рождения встали, потом нам тут объяснили, что надо ловить место как бы, в интернете, за месяц место поймали тут в Костанае, справку мед не смогли вовремя сделать, в Алматы укатили.
Времени не было.
Потом второй раз буквально за три дня место поймали.
Там медсправку надо было делать быстро, сделали нам за один день, то есть за минут 20..
Все, в садик попали.
Казахскую группу.
В русскую группу по желанию уже в этом году..
Все думаем, но нас на всякий пожарный вписали туда уже..

[Исправлено: 111, 21.02.2023 - 14:10]
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